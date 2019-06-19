Ankara'ya yaşlı köyü

Gazetemize konuşan Dünya Yaşlılık Derneği Başkanı Umut Çınar, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Ankara Yaşamkent’te yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılayacak dev bir ‘yaşlı köyü’ kuracaklarını açıkladı.

Dünya Yaşlılık Derneği (DÜYADER) Başkanı Umut Çınar, Ankara’nın sağlık turizminde en güvenilir şehirlerden biri olduğunu belirtti. Ankara’nın 2023 yılına kadar sağlık turizminde yurtdışına çok ciddi bir fatura kesiyor hale geleceğini kaydeden Umut Çınar, sağlık turizmine büyük yatırımların yapıldığını söyledi.

YAŞAMKENT’TE 35 DÖNÜM ALAN ÜZERİNE KURULACAK

Dünya Yaşlılık Derneği ve Yıldız Teknik Üniversitesi Vakfı iş birliğiyle sağlık turizmi alanında Ankara Yaşamkent’te bir ‘yaşlı köyü’ projesini hayata geçireceklerini dile getirdi. Projenin bu yıl içerisinde temelini atmayı düşündüklerini kaydeden Çınar, “Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yaşlı köylerinin ilkini Ankara’da hayata geçireceğiz. Yaşamkent’te 35 dönüm arazi üzerine kurulacak, inşaat için avam projeler çizildi. Temelini bu yıl içinde atmayı ve 2 yıl içinde de projeyi hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Bin kişiden fazla yaşlımız buradan faydalanabilecek. Dünyanın en büyük yaşam evi alanına sahip olacak” dedi.

ÖZENLE BAKILACAK

Projenin detaylarıyla ilgili gazetemize bilgi veren Umut Çınar, “Yaşam köyü diğer bir adıyla yaşlı köyünün içinde 3 blok olacak, yoğun bakım ünitesi bulunacak. Demans ve alzaymır hastalarının bakımının yapılacağı merkez oluşturulacak. Yaşlılar burada sosyalleşebilecek. Yurt dışından gelecek yabancı misafirlerimiz için de bir bloğumuz olacak. Bu binaların yanı sıra dubleks evler de yapılacak. Köyün içerisinde yaşlı kreşleri ve çocuk kreşleri de yer alacak. Böylece aileler, çocuklar rahatça girip çıkabilecekler” diye konuştu.

YAŞAM ALANLARI OLACAK

Ankara’da inşa edilecek projeye ‘Yıldız Teknik Üniversitesi Umut Çınarı Geriatri ve Yaşlı Bakım Merkezi’ adı verileceğini açıklayan proje içerisinde tiyatro, sinema salonu ve yaşam alanlarının bulunacağını söyledi.

OSMAN AKDOĞAN/ HABERVAKTİM-

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