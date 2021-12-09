ANKARAY’da 25 Yıl Sonra ilk kez makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapılacak

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesi tren raylarında çatlakların tespit edilmesi ve yolcu güvenliği için risk oluşturması nedeniyle 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak.

Bu tarihler arasında yolcu taşımacılığı ve işletmeye kapatılacak olan ANKARAY’da vatandaşların mağdur olmaması için 300 hat numaralı otobüsler ANKARAY güzergâhı üzerinde AŞTİ-DİKİMEVİ arasında hizmet verecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ANKARAY İşletmesi 13 Aralık’ta normal seferlerine yeniden başlayacak.

EGO Genel Müdürlüğü, Raylı Sistemler ağını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesinde yapılan inceleme sonucu tren raylarında çatlaklar tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, 25 yıl sonra ilk kez bu bölgede makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak. 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında devam edecek çalışmalar nedeniyle ANKARAY hizmete kapalı olacak.

ÖNCELİK YOLCU GÜVENLİĞİ

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, ANKARAY’ın Dikimevi bölgesindeki tren raylarında hafta sonunda makas değişimi ve hat yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Ray kırılma riski, trenin raydan çıkması, işletme ve yolcu güvenliğini tehlikeye atacak durumlar olmaması için acil olarak başlatılacak çalışmalar kapsamında ANKARAY, bu tarihler arasında yolcu taşımacılığı ve işletmeye kapatılacak. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 300 hat numaralı otobüsler ANKARAY güzergâhı üzerinde AŞTİ-DİKİMEVİ arasında hizmet verecek.

ANKARAY 13 ARALIK’TAN İTİBAREN NORMAL SEFERLERİNE BAŞLAYACAK

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirirken, istasyonlarda da anonslu duyuru yapmaya devam ediyor.

Yolcu güvenliği için çatlak tespit edilen bölgede makas göbeği değişiminin titizlikle yapılması gerektiğine dikkat çeken ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü Ankara İşletmesi olarak Dikimevi İstasyon girişinde bulunan makas göbeğinde çatlaklar tespit edilmiştir. Makas göbeği tamamen değişecektir. İşletme emniyeti ve yolcu güvenliği için 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında ANKARAY hizmet veremeyecektir. 300 numaralı otobüsler ise bu tarihlerde AŞTİ-DİKİMEVİ arasında hizmet vermeye devam edecek. 13 Aralık tarihinde de ANKARAY yeniden hizmet vermeye devam edecek.”

EGO’DAN 11 ARALIK’TA YAPILACAK SINAV NEDENİYLE EK ÖNLEMLER

EGO Genel Müdürlüğü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsünde Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına (GUY) katılacak adayların sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için de yeni önlemler aldı.

Otobüs seferlerinin cumartesi çalışma programına ilave olarak 267-2 Etlik-Kazım Karabekir Caddesi- Beşevler, 282 Yükseltepe-Beşevler ve 484 Pursaklar-Teknikokullar-Beşevler-AŞTİ hat numaralı güzergahlarında saat 08.00’de hareket edecek şekilde 3 adet ilave servis planlaması yapıldı.

11-12 Aralık 2021 tarihlerinde Dikimevi bölgesindeki makas değişimi ve hat bakım çalışması nedeniyle hizmet dışı kalacak ANKARAY’a alternatif olarak 70 adet körüklü otobüs ile de 300 Dikimevi-AŞTİ hat numaralı güzergahta adayların sınav yerlerine ulaşımları sağlanacak.