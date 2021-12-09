  • BIST 2.031,44
  • Altın 779.35722
  • Dolar 13.7677
  • Euro 15.5594
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 3 °C
»

ANKARAY’da 25 Yıl Sonra ilk kez makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapılacak

EGO Genel Müdürlüğü, ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesi tren raylarında çatlakların tespit edilmesi ve yolcu güvenliği için risk oluşturması nedeniyle 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak.
ANKARAY’da 25 Yıl Sonra ilk kez makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapılacak

Bu tarihler arasında yolcu taşımacılığı ve işletmeye kapatılacak olan ANKARAY’da vatandaşların mağdur olmaması için 300 hat numaralı otobüsler ANKARAY güzergâhı üzerinde AŞTİ-DİKİMEVİ arasında hizmet verecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından ANKARAY İşletmesi 13 Aralık’ta normal seferlerine yeniden başlayacak.

EGO Genel Müdürlüğü, Raylı Sistemler ağını daha güvenli, hızlı ve konforlu hale dönüştürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARAY İşletmesi Dikimevi bölgesinde yapılan inceleme sonucu tren raylarında çatlaklar tespit eden EGO Genel Müdürlüğü, 25 yıl sonra ilk kez bu bölgede makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapacak. 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında devam edecek çalışmalar nedeniyle ANKARAY hizmete kapalı olacak. 

ankaray-hat-degisimi-2.jpeg

ÖNCELİK YOLCU GÜVENLİĞİ

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, ANKARAY’ın Dikimevi bölgesindeki tren raylarında hafta sonunda makas değişimi ve hat yenileme çalışması gerçekleştirecek.

Ray kırılma riski, trenin raydan çıkması, işletme ve yolcu güvenliğini tehlikeye atacak durumlar olmaması için acil olarak başlatılacak çalışmalar kapsamında ANKARAY, bu tarihler arasında yolcu taşımacılığı ve işletmeye kapatılacak. Vatandaşların mağdur olmaması amacıyla 300 hat numaralı otobüsler ANKARAY güzergâhı üzerinde AŞTİ-DİKİMEVİ arasında hizmet verecek.

ANKARAY 13 ARALIK’TAN İTİBAREN NORMAL SEFERLERİNE BAŞLAYACAK

EGO Genel Müdürlüğü sosyal medya hesapları üzerinden Başkentlileri makas değişimi ve hat yenileme çalışmaları hakkında bilgilendirirken, istasyonlarda da anonslu duyuru yapmaya devam ediyor.

Yolcu güvenliği için çatlak tespit edilen bölgede makas göbeği değişiminin titizlikle yapılması gerektiğine dikkat çeken ANKARAY İşletmesi Şube Müdürü Onur Özcan, şu bilgileri verdi:

“EGO Genel Müdürlüğü Ankara İşletmesi olarak Dikimevi İstasyon girişinde bulunan makas göbeğinde çatlaklar tespit edilmiştir. Makas göbeği tamamen değişecektir. İşletme emniyeti ve yolcu güvenliği için 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında ANKARAY hizmet veremeyecektir. 300 numaralı otobüsler ise bu tarihlerde AŞTİ-DİKİMEVİ arasında hizmet vermeye devam edecek. 13 Aralık tarihinde de ANKARAY yeniden hizmet vermeye devam edecek.”

ankaray-hat-degisimi-3.jpeg

EGO’DAN 11 ARALIK’TA YAPILACAK SINAV NEDENİYLE EK ÖNLEMLER

EGO Genel Müdürlüğü 11 Aralık 2021 Cumartesi günü Gazi Üniversitesi Merkez Kampüsünde Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak olan Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına (GUY) katılacak adayların  sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için de yeni önlemler aldı.

Otobüs seferlerinin cumartesi çalışma programına ilave olarak 267-2 Etlik-Kazım Karabekir Caddesi- Beşevler, 282 Yükseltepe-Beşevler ve 484 Pursaklar-Teknikokullar-Beşevler-AŞTİ hat numaralı güzergahlarında saat 08.00’de hareket edecek şekilde 3 adet ilave servis planlaması yapıldı.

11-12 Aralık 2021 tarihlerinde Dikimevi bölgesindeki makas değişimi ve hat bakım çalışması nedeniyle hizmet dışı kalacak ANKARAY’a alternatif olarak 70 adet körüklü otobüs ile de 300 Dikimevi-AŞTİ hat numaralı güzergahta adayların sınav yerlerine ulaşımları sağlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Keçiören’e ‘Engelli Gündüzlü Bakımevi’ Açılacak10 Aralık 2021 Cuma 00:05
  • Gölbaşı Belediye Başkanı Şimşek mahalle esnafını ziyaret etti10 Aralık 2021 Cuma 00:04
  • ANKARAY’da 25 Yıl Sonra ilk kez makas değişimi ve hat yenileme çalışması yapılacak10 Aralık 2021 Cuma 00:03
  • Büyükşehir Belediyesi ekipleri başkentin dört bir yanında kış bakım çalışmaları başlattı10 Aralık 2021 Cuma 00:02
  • Altındağlı gençler yazar Cevdet Cantürk’ün Cumhuriyet Destanı söyleşisini izledi10 Aralık 2021 Cuma 00:01
  • Yenimahalle Belediyesi kar yağışına karşı bütün önlemleri aldı09 Aralık 2021 Perşembe 00:09
  • Yeşilevler Ertuğrul Şimşek Aile Sağlığı Merkezi hizmete açıldı09 Aralık 2021 Perşembe 00:08
  • Pursaklar’da Hz. Mevlana’ya anma gecesi düzenlendi09 Aralık 2021 Perşembe 00:07
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan su faturaları için destek çağrısı09 Aralık 2021 Perşembe 00:06
  • Mamak Çözüm Merkezi Hattına 1 Yılda 76 bin çağrı geldi09 Aralık 2021 Perşembe 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti