Ankaray’daki koltuk düzeni değişiyor

Ankaray’daki koltuk düzeni Başkentlilerin tercihi doğrultusunda değiştirilmeye başlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından ANKARAY vagonlarındaki koltukların düzenine ilişkin gerçekleştirilen anket sonuçlandı.

Sosyal medya hesabı ile internet sayfası üzerinden düzenlenen “ANKARAY’daki koltuklarımız sizce nasıl olsun?” anketine Başkentliler yoğun katılım gösterdi.

Ankete katılan Başkentlilerin yüzde 70,4’ü yeni sıralı koltuk düzeni, yüzde 29,6’sı ise mevcut ikili koltuk düzeni yönünde tercihini kullandı.

ANKARAY’DA KOLTUKLAR DEĞİŞİYOR

Büyükşehir Belediyesi, yolcuların uygulamalı olarak gözlemlemesi için A13 numaralı tren vagonun yarısında ikili koltuk düzeni, yarısında da yeni sıralı koltuk düzeni oluşturdu.

Vatandaşların hem görerek hem de yeni dizaynı günlük olarak kullanarak karar vermelerini kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, anket sonucunun ardından yolcuların daha konforlu ve ferah bir ortamda seyahat edebilmesi için koltuk düzeni kısa süre içinde değiştirilecek.

ANKARAY İşletmesi Tren Arıza ve Bakım Depo Atölyesinde, koltukların değiştirilmesi işlemine başlanırken, EGO yetkilileri, “Atölyelerimizde, mevcut ikili koltukların yeni sıralı koltuklarla değişimini gerçekleştiriyoruz. Montaj çalışmalarını ise tren sefer saatlerinde herhangi bir aksama olmaması için en kısa süre içerisinde sağlayacağız” bilgisini verdiler.

YOLCU KAPASİTESİ 270’E ÇIKACAK

Başkentlilerin tercihi doğrultusunda yeni sıralı koltuk düzenlemesiyle her bir vagondaki yolcu kapasitesi 240’dan 270’e çıkacak.

Özellikle hem kapı bölgelerinde oluşan yığılmaların önüne geçilecek hem de vagon içi rahatlayacak. Bavullu yolcular kadar engelli yolcuların iniş-binişleri de kolaylaşacak.