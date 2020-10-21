ANKESOB Başkanı Orhan esnafın durumunu dile getirdi "Sokağın Işıklarını Kapatmayalım"

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan, esnafın zor durumda olduğunu, bu durumdan kurtulabilmesi için ayda bir asgari ücret tutarında destek yapılması gerektiğini söyledi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şükrü Orhan esnafın sorunlarını gazetemize değerlendirdi. Orhan, pandemi sürecinde esnafın birçok sorunla yüz yüze kaldığını, evinin giderlerini bile karşılamakta güçlük çektiğini söyleyerek, “Esnafın bu durumdan kurtulabilmesi için her ay bir asgari ücret tutarında destek yapılmalı. Esnaf bir sokağın lambasıdır. Sokağın ışıklarını kapatmayalım ” diye konuştu.

HER AY BİR ASGARİ ÜCRET

Orhan, yaşanan pandemi sürecinde esnafın birçok sıkıntı ile karşılaştığını belirterek, “Odamıza bağlı en çok mağdur olan sınıflardan birisi düğün salonları sahipleridir. Düğün sektörü 65’e yakın sektörü doğrudan etkilemektedir. Giyim, beyaz eşya, kuaför, pastane, sanatçı, fotoğrafçı vb. gibi bir çok sektörü etkiliyor. Bunun sonucunda da esnafta genel bir sıkıntı oluşuyor. Biz devlet yetkililerinden esnafımızın bu durumdan kurtulabilmesi için her ay bir asgari ücret tutarında destek yapılmasını talep ediyoruz.”

“SOKAĞIN IŞIKLARINI KAPATMAYALIM”

“Eğer bu destek yapılırsa esnaf en azından evlerinin iaşesini sağlayabilir ve geçimlerini giderebilir. Esnaf bir sokağın lambasıdır. Siz bir sokaktan geçerken esnafın ışığı yanıyorsa güvende geçersiniz. Eğer esnafın ışıkları ve kepenkleri kapalı ise tereddüt edersiniz. Bu yüzden esnafın, sokağın ışıklarını kapatmayalım” ifadelerini kullandı.

AİLEVİ BOYUTU GÜNDEME GELMİYOR

“Esnaf denildiğinde dükkan giderleri, personel giderleri, vergisi, elektriği, suyu vs. baz alınıyor” diyen Orhan, “İşin özüne baktığımızda bunun bir de ailevi boyutu var. Esnafın dükkanından kazandığı parayla geçindirdiği bir aile var. Dükkandan para kazanamıyor, dükkan giderlerini karşılayamıyor, ev giderlerini de karşılayamıyor. En azından bu ev giderleri konusunda bir destek sağlanabilir.”

HİBE KREDİSİ TALEBİ

“İkinci bir talebimiz ise esnafa hibe kredisi verilmesidir. İlk kredileri verdiğinde Mart ayında idi ve altı ay ödemesizdi. Ekim ayındayız bu ay ödemeler başladı. Süreç halen aynı şekilde devam ediyor, esnaf para kazanamıyor. Bir de üzerine kredi ödemeleri geldi, bu da esnafı çok zor duruma soktu. Bu kredi verilirse esnaf rahat bir nefes alacak” diye konuştu.

“ESNAF YAŞAYACAK Kİ DEVLETTE YAŞAYACAK”

Esnafın sabit bir geliri olmadığını hatırlatan Orhan, “Bizim aylık sabit bir gelirimiz yok. Biz ticaret yapacağız ki ülke ekonomisine güç sağlayacağız, denge sağlayacağız, katma değer üreteceğiz, vergi vereceğiz. Esnaf yaşayacak ki devlette yaşayacak. A sınıfı işletmeler haricinde üç milyon esnaf var. Yanlarında çalışan personelleri de kattığınızda büyük bir sayı ortaya çıkıyor. Devlet bizi desteklemeye çalışıyor, bunun farkındayız ama biraz daha desteklemesini istiyoruz.”

Esnafa dirayetli olun çağrısı da yapan Orhan, “Herkes azmetsin, sabretsin. İşinin başında kalsın. Devletimizin gerekli desteğin fazlasını sağlayacağını düşünüyoruz. Bu günleri de atlatacağımıza, ticaretimizi severek yaptığımız o günlere tekrar döneceğimizi umut ediyorum.”

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNULMALI

Türkiye’nin dünya ülkelerine kıyasla pandemi ile mücadelede birinci sırada olduğunu hatırlatan Orhan, her hangi bir kısıtlama olmadan önce tedbirlerin alınması gerektiğini dile getirdi. Orhan, “Herhangi bir kısıtlama kararı alınmadan önce ilgili oda başkanlarının çağırılıp, fikir alışverişinde bulunulması bizleri ve esnafımız mutlu eder. Hem daha kolay çözüme ulaşılır.”

Bağkur ve SGK primlerinin yüksek olmasından yakınan Orhan, “SGK primlerini 1150 liradan 500 liraya çekin, aradaki farkı da asgari ücretin üstüne koyalım ve asgari ücret 2800 olsun dedik. İş veren için bir şey farketmeyecek ama ekonomi hareketlenecekti, ama yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA