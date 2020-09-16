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ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Ankara İli Yılın Ahisi İsmail İçel'e plaket

Bu yıl Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlı ve asgari katılımla gerçekleştirilen 33. Ahilik Haftası Ankara İli "Yılın Ahisi" marangoz ustası İsmail İçel'e plaket ve teşekkür belgesi takdim edildi.
ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Ankara İli Yılın Ahisi İsmail İçel'e plaket

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, bu yıl Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi’nin aldığı karar doğrultusunda kısıtlı ve asgari katılımla kutlanan 33. Ahilik Haftası Ankara İli Yılın Ahisi İsmail İçel'i  ANKESOB yöneticileri ve Ankara Ticaret İl Müdürü Yavuz Karael ile birlikte atölyesinde ziyaret ederek, plaket ve teşekkür belgesi takdim etti. Başkan Yiğiner ve beraberindeki heyetin ziyaretinde, Siteler'de faaliyet gösteren meslek odalarının temsilcileri de hazır bulundu. 

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ANKESOB Başkanı Yiğiner, Ankara İli Yılın Ahisi İsmail İçel'i tebrik ederek,  hediyelerini takdim etti. Yiğiner, "Yılın Ahisi ustamızın ve tüm esnaf ve sanatkarlarımızın, tüm halkımızın Ahilik Haftasını kutlar, Ahiliğe esas; birlik, beraberlik, iyi ahlak, kardeşlik ve dayanışma duygusunun büyüyerek devam etmesini dilerim." dedi. 

67 yaşında olmasına rağmen çalışmaya ve üretmeye devam eden Ankara İli Yılın Ahisi İsmail İçel ile bir süre sohbet eden Başkan Yiğiner, İçel'in enerjisinin, çalışma azmi ve üretme gayretinin herkes için güzel bir örnek teşkil ettiğini dile getirdi.  

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Yiğiner, "Bu yıl 33. Ahilik Haftası'nı koronavirüs salgını önlemleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak kısıtlı ve asgari katılımla gerçekleştiriyoruz. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata uygun olarak; temizlik, maske ve mesafe kurallarına esnaf ve sanatkarlar olarak her zamanki gibi azami ölçüde özen gösterelim. İnşallah koronavirüs nedeniyle yaşadığımız sorun ve sıkıntılar bitecek ve normal hayatımıza döneceğiz. İsmail İçel ustamız gibi sanatkarlarımız bizim için çok kıymetli. Kendisine sağlıkla nice başarılı yıllar, hayırlı ve bereketli bol kazançlar diliyorum." diye konuştu. 

53 YILDIR AYNI HEYECANLA ÇALIŞIYOR
Ankara İli Yılın Ahisi marangoz ustası 67 yaşındaki İsmail İçel ise, 53 yıldır yaptığı marangozluk mesleğini  ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü belirterek, sağlığı elverdiği müddetçe de devam ettireceğini kaydetti. İçel, "Mesleğimiz beden gücüne ve el emeğine dayalı çok zorlu olmasına rağmen,  çok severek, zevk alarak yapıyorum. Benim emsallerimin bir kısmı vefat etti, bir kısmı ise çoktan mesleği bırakıp köşelerine çekildi. Bu meslekten kazandıklarımla üç evlat yetiştirdim. Geçmişte atölyemde kalabalık çalışıyorduk ama bugünkü şartlar gereği tek başıma çalışıyorum. Aldığım siparişleri kendi hızımda tamamlayarak  müşterilerime en iyi şekilde kaliteli bir şekilde teslim ediyorum. Herkese de çalışmayı, üretmeyi tavsiye ediyorum. Çünkü çalışan, üreten insanın mutlu ve huzurlu, daha sağlıklı olduğuna inanıyorum. Beni,  Ankara İli Yılın Ahisi olmama layık görmenizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. 

Ziyarette ayrıca, Ankara Ticaret İl Müdürümüz Yavuz Karaer de Yılın Ahisi İsmail İçel'e Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'ın tebrik mesajını içeren bir çerçeve takdim etti. 

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