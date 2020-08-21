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ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer'e hayırlı olsun ziyareti

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki ANKESOB Başkan Vekilleri ile birlikte, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası başkanlığına seçilen Murat Yılmazer ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
ANKESOB Başkanı Yiğiner'den Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Yılmazer'e hayırlı olsun ziyareti

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Ankara Minibüsçüler Esnaf Odamızın yeni yönetiminin minibüsçü esnafımızın menfaatlerine yönelik başarılı hizmetler gerçekleştireceklerine inanıyorum. Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de tüm gücümüzle yine minibüsçü esnafımızın yanlarında olacağız. Uyum ve işbirliği içerisinde olursak, biz birlik olursak en zor işleri bile kolayca yapabilir, her türlü sorunun üstesinden gelebiliriz. Allah utandırmasın. Rabbim güzel hizmetler yapmayı nasip etsin sizlere." ifadelerini kullandı. 

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Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer ise ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti. Olağanüstü genel kurulun ve seçimin artık geride kaldığını ve şimdi hizmet zamanı olduğunu belirten Yılmazer, minibüsçü esnafına en iyi hizmeti sunmak için çok çalışacaklarını kaydetti. Yılmazer, "Artık ileriye bakıyoruz. Esnafımız bizden hizmet bekliyor. Yapılması beklenen birçok proje, çalışma var. Birlik ve beraberlik, tabanla uyum içerisinde, hizmet odaklı çalışmalarımızı daha ilerilere taşıyacağız inşallah." dedi. 

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