ANKESOB: “Desteğe hazırız”

'Türkiye'de kaliteli çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli ve ev sahibi toplulukların istihdama erişimlerinin kolaylaştırılması' programının toplantısında gereken her türlü desteğe hazır oldukları dile getirildi.

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) Fonu ile yürütülen Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Geçici Koruma Altındaki Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı çerçevesinde Usta Öğretici Oda Başkanları ile odak grup çalışması ANKESOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Proje Araştırma Sorumlusu Aydın Türkoğlu ve Öner Doğan'ın da hazır bulunduğu odak grup çalışmasına; ANKESOB Başkan Vekilleri Hüseyin Ar ve Muhittin Köksal, ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile ilgili oda başkanları katıldı.

Proje Araştırma Sorumlusu Öner Doğan, programın genel hedefini; işgücü piyasası ihtiyaçları doğrultusunda çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla beceri gelişimini destekleyerek, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için sürdürülebilir geçim kaynaklarına ve istihdama erişimlerinin kolaylaştırılmasına katkı sağlamak olarak açıkladı.

Doğan, "Çıraklık ve mesleki eğitim yoluyla Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplulukların güçlendirilmesi, Türkiye'deki gelişmiş ve teşvik edilmiş bir çıraklık eğitim sistemi ile çocuk işçiliğinin ortadan kaldırılması çabalarının desteklenmesi, Suriyeli mültecilerin sosyal ve ekonomik entegrasyonlarının kolaylaştırılması, programın özel hedefleri arasında yer almaktadır." dedi.

Programın uygulama ortaklığını Fransız Kalkınma Ajansı (Expertise France) ile EDUSER Danışmanlık'ın birlikte yaptığını belirten Proje Araştırma Sorumlusu Aydın Türkoğlu da, "Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mersin illeri arasından belirlenecek göstergelere göre seçilecek 10 il çerçevesinde program uygulamaya konulacak. Bu illerde seçilecek 30 Mesleki Eğitim Merkezi (MEM) ve Yetişkin Eğitim Kurumlarında program uygulanacak ve süresi 48 ay olacak." diye konuştu.

Türkoğlu, hedef grupları ise şöyle açıkladı: "Örgün eğitime devam etmeyen 14-17 yaş grubundaki Suriyeli mülteci ve Türk gençleri, mesleki becerilerinin yetersiz olması nedeniyle iş bulamayan 18-45 yaş grubundaki Suriyeli mülteci ve Türk yetişkinler, Sosyal Uyum Yardımı (SUY) aracılığıyla aylık para nakit yardımı alan geçici koruma altındaki Suriyeliler ile KOBİ'ler ve çırak çalıştıran işletmeler."

Karşılıklı interaktif şeklinde geçen toplantıda, ANKESOB Başkan Vekilleri; Hüseyin Ar ve Muhittin Köksal ile ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ve ilgili oda başkanları da gereken her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirterek, kendi alanlarına ilişkin görüşlerini dile getirdi, uygulamaya konulacak programın gelişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, ülkede işsizliğin genel bir sorun olduğunu ve her geçen gün ağırlaşan işsizlik ve istihdam sorunuyla karşı karşıya kaldıklarını, geçici koruma altındaki Suriyelilerin de özellikle eğitim, dil, beceri düzeylerinin yetersizliğinden dolayı iş piyasalarına girmekte zorlandıklarını kaydetti. Ar, yürütülecek programın saha çalışmalarında ANKESOB olarak her zaman destek vermeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal da iyi bir gelecek sağlamanın tek yolunun iyi bir eğitimden geçtiğini, mesleki eğitim düzeyi yükseldikçe hem ülke insanı için, hem de geçici koruma altında olanlar için işgücüne katılım oranının artacağını belirtti.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ise, Ankara ilinin ve Ankara ilindeki Mesleki Eğitim Merkezlerinin proje kapsamına alınmasını beklediklerini ve Ankara esnaf teşkilatı olarak yapılacak ilgili çalışmalara gereken her türlü desteği oda başkanları ile birlikte vereceklerini ifade etti.

