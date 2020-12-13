 ANKESOB Genel Sekreterler Eğitim Toplantısı online yapıldı

ANKESOB 2020/II. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Google Meet Platformu üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) 2020/II. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, pandemi tedbirleri kapsamında online yapıldı.

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın başkanlığında ANKESOB Toplantı Salonu'ndan odaların genel sekreterleriyle online bağlantı yapılarak gerçekleştirilen toplantıya, ANKESOB Başkan Vekilleri; Hüseyin Ar ve Hasan H. Çavuşculu, Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile Genel Sekreter Vekili Mehmet Gündoğan da katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal, ANKESOB 2020/II. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısında yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında online olarak bir araya geldiklerini belirterek, "Hepimiz çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Bu zorlu süreçte odalarımızı kapatmadan, büyük bir ciddiyetle görevlerimizi yerine getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Esnaf teşkilatı olarak pandemi sürecinde yaşanan sıkıntılardan ister istemez payımızı alıyoruz. İnşallah en kısa sürede bu salgından kurtulur, eski güzel ve sağlıklı günlere döneriz. Tedbirlerimizi elden bırakmayalım, lütfen maske, mesafe ve temizlik konularına çok dikkat edelim.

Online olarak gerçekleştirilen 2020 yılının son ANKESOB Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı'nın, odalarımız, genel sekreterlerimiz ve teşkilatımız için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Katılımlarınızdan dolayı genel sekreterlerimiz olarak hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar, hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. 2021 yılının dünya için, bizler için sıkıntıların bittiği bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Odaların tüm idari işlerini yürütmekle yükümlü genel sekreterlerimiz odaların işleyişinde en önemli unsurdur. Sizler odalarınıza bağlı üye esnaf ve sanatkarlarınızla devamlı etkileşim halindesiniz ve dolayısı ile elde ettiğiniz bilgiler aracılığıyla öncelikle oda başkanınız ve yönetiminizle, sonra da ANKESOB olarak bizlerle istediğiniz zaman görüşebilir, sorunlarınızı, taleplerinizi paylaşabilirsiniz. Odalarımızla ve esnaf ve sanatkarlarımızla ilgili bütün sorunlarımızı bizler başta ANKESOB Başkanımız Sayın Mehmet Yiğiner olmak üzere ilgili kamu kurumlarıyla paylaşıyor, çözülmesi için büyük gayret gösteriyoruz." dedi.

Kayıtdışı ile mücadele planlamalarına ve çalışmalarına pandemi sürecinin araya girdiğini belirten Ar, pandemi süreci atlatıldıktan sonra kayıtdışı ile mücadelenin devam edeceğini kaydetti. Ar, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 17 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, yapılandırmadan yararlanacak esnaf ve sanatkarlara yönelik bilgilendirmenin önemine vurgu yaptı, yapılandırma için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2020 olduğunu hatırlattı.

Ar, "2021 yılının ülkemiz için, esnaf ve sanatkarlarımız için önce sağlık ve mutluluk, başarı getirmesini diliyorum. Yeni yılda inşallah sorunlarımızı da kökten çözeriz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.

ANKESOB Başkan Vekili Hasan H. Çavuşculu, "Odalarımızda tüm idari işler, çalışmalar, yazışmalar ve bunlar gibi birçok iş siz genel sekreterlerimizin üzerinde. Dolayısı ile odalarımızın yükünü sizler çekiyorsunuz. Biz sizin ne kadar fedakâr ve cefakâr olduğunuzu biliyoruz. Yaşadığınız sorunları, taleplerinizi mutlaka belgelendirin. Burada da dile getirdiğiniz tüm mesleki sorunlarınızı, taleplerinizi ANKESOB olarak bize ya da ilgili farklı kurumlara yazıyla iletin. Bizler de sizlerden gelen bilgi ve belgeler ışığında ilgili kurum ve kurumlara bunları iletiyor, sorunlarınızın çözümüne gayret gösteriyoruz. Sizlere çalışmalarınızda üstün başarılar dilerken, yaklaşmakta olan 2021 yılının da sağlık, mutluluk getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ise 31. Mesleki Eğitim Kurulu kararları, Kalfalık ve Ustalık belgesine sahip olan esnaf ve sanatkârların Diploma Telafi Eğitim Programları, ANKESOB ve Oda İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grubu Çalışmalarına yönelik açıklamalarda bulunarak, konu ile ilgili soruları cevaplandırdı. Ayrıca, İngiltere Aston Üniversitesi koordinatörlüğünde sürdürülen ANKESOB'un proje ortağı olarak yer aldığı "Dijital Ekonomi" Projesi ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

Genel sekreterlerden gelen soruları cevaplayan ANKESOB Genel Sekreter Vekili Mehmet Gündoğan da genel sekreterlere mesleki kazanımlarını daha da artıracak her türlü konuda destek olmaya devam edeceklerini kaydetti.

ANKESOB Başkan Vekillerinin devam eden ve yapılacak çalışmalarla ilgili yaptığı konuşmaların ardından toplantıda, görüşlerini bildiren genel sekreterlerin sektörlerine ve bazı uygulamalara ilişkin soruları da cevaplandırıldı.