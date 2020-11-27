ANKESOB'a Vergi Dairesi heyetinden yapılandırma bilgilendirmesi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'e, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ve beraberindeki Grup Müdürleri tarafından bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdi.

ANKESOB Hizmet Binası Başkanlık makamında gerçekleşen Ankara Vergi Dairesi heyetinin ziyaretinde, ANKESOB Yöneticileri de hazır bulundu.

Yapılandırma sürecinin yönetilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı Ankara Vergi Dairesi heyetinin ziyaretinde, yeni yapılandırma yasasının esnaf ve sanatkar mükellefler tarafından kolaylıkla anlaşılmasının sağlanmasına katkı sağlayacak başvurular ile ilgili sorular üzerinden karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, yeni yapılandırma uygulamasına ilişkin bilgiler aktarırken, "Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemi kapsarken, imkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor." dedi.

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de "Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşlarımıza olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasını da içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili genelgemizi esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla ANKESOB'a bağlı meslek odalarımıza gönderdik. Bundan sonraki süreçte de 7256 sayılı yapılandırma yasasının en iyi şekilde üye esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması ve anlatılması için çalışmalarımıza, gerekli adımları atarak devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmasının devamında Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ile beraberindeki Grup Müdürleri Yüksel Çelebi ve Ülkü Güngör’ü ANKESOB'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Yiğiner, "Esnaf ve sanatkarımızın vergi yükünün boyutları, pandeminin etkileri ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun kapsamı gibi konuları değerlendirerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz Sayın Yüksel Duman ve Grup Müdürlerine nazik ziyaretlerinden ve yapılandırmanın esaslarına ilişkin verdikleri detaylı bilgilendirmeden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.