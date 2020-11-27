  • BIST 1.329
  • Altın 449,266
  • Dolar 7,8115
  • Euro 9,3377
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -5 °C
»

ANKESOB'a Vergi Dairesi heyetinden yapılandırma bilgilendirmesi

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'e, Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ve beraberindeki Grup Müdürleri tarafından bilgi paylaşımında bulunmak amacıyla ziyaret gerçekleştirdi. 
ANKESOB'a Vergi Dairesi heyetinden yapılandırma bilgilendirmesi

ANKESOB Hizmet Binası Başkanlık makamında  gerçekleşen Ankara Vergi Dairesi heyetinin ziyaretinde, ANKESOB Yöneticileri de hazır bulundu.

Yapılandırma sürecinin yönetilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı  Ankara  Vergi Dairesi heyetinin ziyaretinde, yeni yapılandırma yasasının esnaf ve sanatkar mükellefler tarafından kolaylıkla anlaşılmasının sağlanmasına  katkı sağlayacak başvurular ile ilgili sorular üzerinden karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. 

img_2280.jpg

Görüşmede Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, yeni yapılandırma uygulamasına ilişkin bilgiler aktarırken, "Yapılandırma düzenlemesi, 31 Ağustos 2020'den önceki dönemi kapsarken, imkandan yararlanılması için 31 Aralık 2020'ye kadar başvuru yapılması gerekiyor. Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemlerde 18 eşit taksit halinde ödenmesi imkanı da bulunuyor." dedi. 

ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner de  "Vergi, sosyal güvenlik primi ve kamuya olan diğer borçlar ile esnaf ve sanatkarların meslek kuruluşlarımıza olan aidat borçlarının yeniden yapılandırılmasını da  içeren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile ilgili genelgemizi esnaf ve sanatkarlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla ANKESOB'a bağlı meslek odalarımıza gönderdik. Bundan sonraki süreçte de 7256 sayılı yapılandırma yasasının en iyi şekilde üye esnaf ve sanatkarlarımıza duyurulması ve anlatılması için çalışmalarımıza, gerekli adımları atarak devam edeceğiz." diye konuştu.  

img_2268.jpg

Konuşmasının devamında Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman ile beraberindeki Grup Müdürleri Yüksel Çelebi ve Ülkü Güngör’ü ANKESOB'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkan Yiğiner, "Esnaf ve sanatkarımızın vergi yükünün boyutları, pandeminin etkileri ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanunun kapsamı gibi konuları değerlendirerek, karşılıklı fikir alışverişinde bulunduğumuz Sayın Yüksel Duman ve Grup Müdürlerine nazik ziyaretlerinden ve yapılandırmanın esaslarına ilişkin verdikleri detaylı bilgilendirmeden dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kazakistan kültürü Mamak’ta yaşatılacak - “Altı devlet bir milletiz”28 Kasım 2020 Cumartesi 05:37
  • Büyükşehir 9 aracını satışa çıkarıyor28 Kasım 2020 Cumartesi 04:33
  • Açılış için gün sayıyor28 Kasım 2020 Cumartesi 03:38
  • Organik Bostanda kış hasadı28 Kasım 2020 Cumartesi 02:35
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi çevre dostu buz çözücü solüsyon üretti27 Kasım 2020 Cuma 12:58
  • Sincan Belediyesi, hayırsever ile ihtiyaç sahibi arasında köprü oldu27 Kasım 2020 Cuma 06:04
  • Gençliğe özel hatıra ormanı27 Kasım 2020 Cuma 06:03
  • Etimesgut'ta büyük dönüşüm27 Kasım 2020 Cuma 06:02
  • Keçiören'in yeni mahalle konağı Şehit Kubilay'da yükseliyor27 Kasım 2020 Cuma 06:01
  • 10 bin fidan dağıtıldı27 Kasım 2020 Cuma 06:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti