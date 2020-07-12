ANKESOB'da video konferanslı toplantı

ANKESOB 2020/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Google Meet Platformu üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) 2020/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısı, Koronavirüs (Kovid-19) salgınından korunma tedbirleri kapsamında Google Meet Platformu üzerinden video konferans yöntemi ile ANKESOB Toplantı Salonu'ndan bağlantı yapılarak gerçekleştirildi.

ANKESOB Eğitimden Sorumlu Başkan Vekili Muhittin Köksal'ın başkanlığında yapılan ANKESOB 2020/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantısında Türkiye'yi de derinden sarsan koronavirüs salgınının esnaf ve sanatkarlar üzerindeki etkileri üzerinde duruldu, Ankara'daki son duruma değinildi, ANKESOB'un son dönemdeki faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan ANKESOB Başkan Vekili Muhittin Köksal, "Koronavirüs (Kovid-19) salgınından inşallah ailenizden, çevrenizden etkilenen olmamıştır. Çalışanlarımızın, siz genel sekreterlerimizin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 2020/I. Dönem Oda Genel Sekreterleri Eğitim ve Değerlendirme Toplantımızda video konferans yöntemiyle bir araya geldik. Sizlere tüm iyi dileklerimizi ve sevgilerimizi iletiyoruz. En kısa zamanda sağlıklı günlerde yeniden bir araya gelmeyi diliyoruz.

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak, başkanımız Mehmet Yiğiner'in talimatları doğrultusunda teşkilatımızın eğitim çalışmaları anlamında çok ciddi boyutta düşünce ve uygulama içerisindeyiz. Sizlerin de kendi odalarınızda, kendi üzerinize düşen görevleri layıkıyla yaptığınızı, hassasiyetle görevlerinizi yerine getirdiğinizi biliyor ve takdirle izliyoruz.

Hepinizin bildiği gibi 11 Mart'ta Türkiye'de başlayan Koronavirüs salgınıyla ilgili teşkilatımız durağan hale girdi ve bu uzun sürdü. Koronavirüs nedeniyle 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan başkanlarımızın, yöneticilerimizin, esnaf ve sanatkarlarımızın ve yanlarında çalışanların sağlıkla ilgili olarak evlerinde kalmaları gerekti. Bu süreci de beraber çok şükür aştık. Koronavirüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamalardan dolayı faaliyetleri geçici olarak durdurulan kafe, lokanta, berber, kuaför, internet kafe gibi birçok sektörde işletmelerin hemen hemen tümü faaliyete geçti diyebiliriz. İnşallah ülkemiz ve dünya insanı bu salgından kurtulur ve her şey normale döner. Tedbirlere uyalım. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uyarak, bu dönemi de hep birlikte inşallah aşacağız.

'KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE MADDİ MANEVİ ESNAFIN YANINDA OLDUK'

ANKESOB olarak elimizden geldiği ölçüde ve Mehmet Başkanımızın da kendi gayreti ile maske ve dezenfekte malzemeleri ve dezenfektan makinası konusunda, ayni ve nakdi yardım ile odalarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza destekte bulunduk, maddi manevi yanlarında olmaya çalıştık. Her zaman birbirimize destek olmalıyız. Bu aşamada mesleki anlamda Ankara olarak yapılabileceğin en iyisini yapmaya çalıştık. 25 bin liralık düşük faizli destek kredisi ile ilgili olarak sizler de yoğun bir dönem yaşadınız. Yeni kayıtlar oldu, yeni işyerleri açılmaya başladı. ANKESOB Sicil ile beraber sizler de odalarınızda yoğun bir tempo yaşadınız. Sizler de çok büyük gayret içerisinde bu tehlikeli süreçte bile işinizi aksatmadan çalıştınız. Bunların hepsini biz ANKESOB olarak takip ettik. İnşallah toplum olarak, hepimizi Cenab-ı Allah bu salgından bir ders alarak kurtarır. Toplantıya katkı ve katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Video Konferans yoluyla gerçekleştirilen toplantıda; ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen ile ANKESOB Genel Sekreter Vekili Mehmet Gündoğan da birer sunum ve konuşma gerçekleştirdi.

ANKESOB Eğitim, Proje ve Ar-Ge Müdürü Erdoğan Özen, yeni tip Koronavirüs (Kovid -19) salgını süreci içerisinde yaşananları ve esnaf ve sanatkarlar üzerindeki etkisini anlattı, ANKESOB olarak yürütülen son dönem projeler hakkında bilgilendirmede bulundu.

ANKESOB Genel Sekreter Vekili Mehmet Gündoğan da yaptığı konuşmada Oda Genel Sekreterleri'nin nitelikleri, sorumlulukları ve yükümlülükleri hakkında bilgilendirmede bulundu.

Sunum ve konuşmaların ardından toplantıda, odaların genel sekreterleri de sorularını yönlendirdi, odalarına ilişkin çok çeşitli konularda görüş, talep ve değerlendirmelerde bulundu.