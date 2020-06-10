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ANKESOB'dan esnafa hijyen desteği

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında tüm odalara ULV Cihazı Dezenfektan Makinası ile kolonya, el antiseptiği ve  maskeden oluşan hijyen paketi dağıttı. 
ANKESOB'dan esnafa hijyen desteği

Salgınla  mücadele kapsamında odalara ve üyelere destek olmaya devam ettiklerini belirten ANKESOB Başkanı Yiğiner, "Tedbirlerimizi sıkı sıkıya uygulamalıyız." dedi. 
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) bağlı faaliyet gösteren meslek odalarına, yeni Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ortam dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere ULV Cihazı Dezenfektan Makinası ile kolonya, el antiseptiği ve  maskeden oluşan hijyen paketlerinin dağıtımı yapıldı. 

ANKESOB olarak Koronavirüsten korunmak için gerekli tüm tedbirleri  almaya ve bu kapsamda esnaf ve sanatkarlara destek olmaya devam ettiklerini belirten ANKESOB Başkanı Mehmet Yiğiner, "Ülkemizde, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele için getirilen kısıtlamalar 1 Haziran'dan itibaren gevşetildi. Ülke olarak yeni bir normalleşme sürecine girdik. Hayat kontrollü olarak normale dönüyor. Salgınla mücadele sürecinde kapalı olan çok çeşitli meslek grubunda yer alan esnaf ve sanatkarlarımız esneklikten yararlanarak, dükkanlarını açtı. İşletme sahibi 65 yaş üstü esnaf ve sanatkarlarımız için de işlerinin başında olabilme imkanı getirildi. Bu süreçte tedbirleri elden bırakmadan Koronavirüs tehlikesinden kurtuluncaya kadar normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararlara eksiksiz uymalıyız." dedi. 

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ULV CİHAZI İLE DEZENFEKTAN 

Esnaf ve sanatkar işyerlerinde Koronavirüse karşı alınan koruyucu tedbirlerin  önemine vurgu yapan Başkan Yiğiner, "Koronavirüsten tamamen kurtulabilmemiz; maske kullanımına, hijyene verdiğimiz öneme ve sosyal mesafeye uygun hareket etmemize bağlı. Koronavirüsle mücadele tedbirlerimizi sıkı sıkıya uygulamalıyız. ANKESOB olarak bizler de pandemi döneminde virüsle mücadele kapsamında odalarımıza, esnaf ve sanatkarlarımıza destek olduk, olmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda son dönemde Ankara il merkezi ve ilçelerinde faaliyet gösteren meslek odalarımıza; hem odada hem de bölgelerinde ihtiyaç duyulan esnaf ve sanatkar işyerlerinde ortam dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılmak üzere ULV Cihazı Dezenfektan Makinası dağıtımlarımızı tamamladık. Bununla birlikte kolonya, el antiseptiği ve  maske gibi hijyen malzemelerinden oluşan yardım paketlerini de tüm odalarımıza ulaştırdık
Bu zorlu süreci hep birlikte el ele vererek atlatacağımıza, güzel günlerin yakın olduğuna inanıyorum. Tüm önlemlere sıkı sıkıya uyarak bu zorlu süreci olabildiğince en az zararla atlatmış olarak inşallah normal hayatımıza geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.  
 

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