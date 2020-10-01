ANKESOB'un emektarı Ramazan Işıksoy alkışlarla uğurlandı

ANKESOB'da 40 yıl hizmete bulunan emektar Ramazan Işıksoy, alkışlar ve takdirlerle çalışma hayatına veda etti.

Ramazan Işıksoy'un ANKESOB'a verdiği 40 yılın emeği teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle taçlandırıldı.

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın odasında düzenlenen veda programına, Işıksoy'un ANKESOB çalışanı mesai arkadaşları katıldı. Ar, gönüllerde silinmez bir yer edindiğini belirterek Işıksoy'a, 40 yılın emeğinin anısına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

ANKESOB ADINA TEŞEKKÜR

ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) yaklaşık 40 yıl hizmette bulunmak takdire değer anlamlı bir başarı, büyük bir meziyettir. Ramazan Işıksoy, her birimizin gönüllerinde güzel izler bıraktı. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, efendiliği ve saygınlığı ile ANKESOB'da hepimizin sevgi ve takdirini kazanan, insan olmanın temel tüm özelliklerine sahip, güzel ahlak sahibi idari personelimiz/mesai arkadaşımız Ramazan Işıksoy'a bugüne kadar gösterdiği hizmetlerden ötürü ANKESOB adına teşekkür ediyor, yeni yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Kendisini unutmayacağız." dedi.

VEDA ZAMANI GELMİŞTİ

Veda programında çok duygulanan Ramazan Işıksoy da teşekkür belgesi ve hediyeler için ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar ile tüm personele teşekkür ederek, "01 Ocak 1980 tarihinde asker dönüşünde ANKESOB'da başlayan çalışma hayatım bugün burada son buluyor. Kısa bir arayı saymazsak 40 yıl sürdü. Artık veda zamanı gelmişti. Vakit artık ayrılık vakti. Bundan sonraki yaşamım yazları Yozgat'ta köyümde, kışları ise Ankara Akyurt'taki evimde sakin bir hayat şeklinde, eşime daha fazla vakit ayırarak geçecek. ANKESOB'da büyük bir aile gibiydik, çok alışmıştım buraya. Çok güzel anılarım var. Herkesi çok özleyeceğim. Özellikle başta ANKESOB Başkanım Mehmet Yiğiner olmak üzere ANKESOB Başkan Vekillerimiz, yöneticilerimiz her zaman bana sahip çıktılar, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımla hep sevgi ve saygıya dayalı bir iletişimim oldu. Kimseden kırılmadım. Allah razı olsun herkesten, haklarınızı helal edin. Benden yana hepinize her türlü hakkım helal olsun. Hepiniz sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.