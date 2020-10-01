  • BIST 1.144
  • Altın 474,254
  • Dolar 7,7245
  • Euro 9,0705
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 14 °C
»

ANKESOB'un emektarı Ramazan Işıksoy alkışlarla uğurlandı

ANKESOB'da 40 yıl hizmete bulunan emektar Ramazan Işıksoy,  alkışlar ve takdirlerle çalışma hayatına veda etti.
ANKESOB'un emektarı Ramazan Işıksoy alkışlarla uğurlandı

Ramazan Işıksoy'un ANKESOB'a verdiği 40 yılın emeği teşekkür belgesi ve çeşitli hediyelerle taçlandırıldı.
ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar'ın odasında düzenlenen veda programına, Işıksoy'un ANKESOB çalışanı mesai arkadaşları katıldı. Ar, gönüllerde silinmez bir yer edindiğini belirterek Işıksoy'a, 40 yılın emeğinin anısına teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

img_8042.jpg

ANKESOB ADINA TEŞEKKÜR 
ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, "Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (ANKESOB) yaklaşık 40 yıl hizmette bulunmak takdire değer anlamlı bir başarı, büyük bir meziyettir. Ramazan Işıksoy, her birimizin gönüllerinde güzel izler bıraktı. Dürüstlüğü, çalışkanlığı, efendiliği ve saygınlığı ile ANKESOB'da hepimizin sevgi ve takdirini kazanan, insan olmanın temel tüm özelliklerine sahip, güzel ahlak sahibi idari personelimiz/mesai arkadaşımız Ramazan Işıksoy'a bugüne kadar gösterdiği hizmetlerden ötürü ANKESOB adına teşekkür ediyor, yeni yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum. Kendisini unutmayacağız." dedi. 

img_8048.jpg

VEDA ZAMANI GELMİŞTİ 
Veda programında çok duygulanan Ramazan Işıksoy da teşekkür belgesi ve hediyeler için ANKESOB Başkan Vekili  Hüseyin Ar ile tüm personele teşekkür ederek, "01 Ocak 1980 tarihinde asker dönüşünde ANKESOB'da başlayan çalışma hayatım bugün burada son buluyor. Kısa bir arayı saymazsak 40 yıl sürdü. Artık veda zamanı gelmişti. Vakit artık ayrılık vakti. Bundan sonraki yaşamım yazları Yozgat'ta köyümde, kışları ise Ankara Akyurt'taki evimde sakin bir hayat şeklinde, eşime daha fazla vakit ayırarak geçecek. ANKESOB'da büyük bir aile gibiydik, çok alışmıştım buraya. Çok güzel anılarım var. Herkesi çok özleyeceğim. Özellikle başta ANKESOB Başkanım Mehmet Yiğiner olmak üzere  ANKESOB Başkan Vekillerimiz, yöneticilerimiz her zaman bana sahip çıktılar, kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Çalışma arkadaşlarımla hep sevgi ve saygıya dayalı bir iletişimim oldu. Kimseden kırılmadım. Allah razı olsun herkesten, haklarınızı helal edin. Benden yana hepinize her türlü hakkım helal olsun. Hepiniz sağlıcakla kalın." ifadelerini kullandı.

img_8100.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yabancı öğrencilerden ziyaret01 Ekim 2020 Perşembe 06:01
  • Tarihe atılan imza "paraşütle atlanabilecek"01 Ekim 2020 Perşembe 05:29
  • 300 ağaç toprakla buluştu01 Ekim 2020 Perşembe 04:36
  • Sosyal mesafeli spor01 Ekim 2020 Perşembe 03:33
  • Çubuk Altınköy'de01 Ekim 2020 Perşembe 02:30
  • İki denetim bir arada01 Ekim 2020 Perşembe 01:32
  • Türk tarihi tüm yönleri sergilenecek01 Ekim 2020 Perşembe 01:01
  • Berberler Odası'ndan anlamlı proje01 Ekim 2020 Perşembe 00:37
  • İhtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı01 Ekim 2020 Perşembe 00:35
  • Şık mekanlar şık Pursaklar30 Eylül 2020 Çarşamba 06:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti