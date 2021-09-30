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Anket: ABD'de İslam karşıtlığı yükselişte

Amerika Birleşik Devletleri'nde İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik baskılar giderek artıyor. Yapılan son anketler, her üç Müslüman'dan ikisinin İslam karşıtlığı ile mücadele ettiği gerçeğini ortaya koydu.
Anket: ABD'de İslam karşıtlığı yükselişte

Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde de İslam karşıtlığı ve ırkçı eylemler yükselişte.

3,5 milyon Müslüman'ın yaşadığı ülkede, 11 Eylül sonrası kötü muamele ya da duygusal şiddete uğradıklarını söyleyen Müslümanların sayısı giderek artıyor.

HER ÜÇ MÜSLÜMANDAN İKİSİ BASKI GÖRÜYOR

Bununla ilgili son anket Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Ötekileştirme ve Aidiyet Enstitüsü tarafından yapıldı. Anketin sonuçları, yaşananların boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD’de yaşayan her etnik grup ve yaştan, yarısı kadınlardan oluşan bin 123 Müslümanın katıldığı anket sonuçlarına göre, ülkedeki her üç Müslümandan ikisi İslam karşıtı davranışlara maruz kalıyor.

Bu kişilerin yaklaşık yüzde 67'si hayatlarında en az bir kez İslam karşıtlığına dair bir tecrübe yaşamış.

KADINLARDA ORAN DAHA YÜKSEK

Bu oran kadınlarda daha yüksek. Kadınların yüzde 76'sı Müslüman olduğu için İslam karşıtlığı ile karşılaşırken erkeklerde bu oran yüzde 59. Katılımcıların yaklaşık yüzde 94 ise bu durumun ruhsal sağlıklarını etkilediğini ifade ediyor.

DİNİ KİMLİKLERİNİ AÇIKLAYAMIYORLAR

Görülen baskı zaman zaman Müslümanların dini kimliklerini saklamasına da neden oluyor. Ankete katılan her 3 Müslümandan biri bazı durumlarda dini kimliğini sakladığını söyledi. Özellikle 18-29 yaş grubu arasında dini kimliğini saklamaya çalışanların oranı yüzde 45'i buluyor.

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