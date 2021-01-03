  • BIST 1.477
  • Altın 454,059
  • Dolar 7,4188
  • Euro 9,0727
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 9 °C
»

Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti

Kamuoyu yoklamalarında partisi günden güne kan kaybeden Başbakan Binyamin Netanyahu, martta yapılacak seçimler öncesi İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlerin oyunu alabilmek için yumuşak mesajlar vermeye başladı.
Anketlerde kan kaybeden Netanyahu gözünü İsrail vatandaşı Filistinlilerin oylarına dikti

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun partisi Likud'un 23 Mart'ta yapılacak seçimlerde İsrail vatandaşı Filistinlilerin desteğini almak için yoğun bir kampanya başlatacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun, parti içi bir toplantıda, İsrail'in Arap ülkeleriyle vardığı ilişkileri normalleştirme anlaşmalarına atıfta bulunarak, "Arap devletleriyle ilişkilerde Filistin vetosunu kırdığım gibi, Arap partilerinin (Ortak Arap Listesi Bloku) İsrail'in Arap vatandaşları üzerindeki vetosunu da kırıyorum. Siyonist lider Ze'ev Jabotinsky'nin 'tüm hakların İsrail devletindeki her vatandaşa verilmesi gerektiğine' dair doktrinine inanıyorum. Arap seçmenlere ulaşıyoruz - bize oy verin." dediği aktarıldı.

Uzmanlar, aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin tepki gösterdiği "Yahudi ulus devlet" yasasının mimarı konumundaki Netanyahu'nun, İsrail vatandaşı Filistinli seçmenlere karşı dilini yumuşatmasını Likud'un kamuoyu yoklamalarında kan kaybetmesine bağlıyor.

Netanyahu'nın partisi kan kaybediyor
Kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu'nun partisi Likud'un bugün seçim olması halinde 35 olan mevcut milletvekili sayısının 28'e düşeceği tahmin ediliyor.

Anketlerde ayrıca, Likud'un başını çektiği sağ partilerin oluşturduğu bloğun koalisyon hükümetini kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamayacağı belirtiliyor.

Söz konusu kan kaybı nedeniyle kullandığı dili yumuşatan Netanyahu, daha önce Filistinlilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki seçimlerde "yolsuzluk" yapıldığı iddiasını ortaya atmış, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerini hedef alan paylaşımlarda bulunmuştu.

Netanyahu, Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmıştı
İsrail'de 27 Mart 2015'te yapılan genel seçimler sırasında Netanyahu, ülkedeki Filistinli seçmenleri hedef alan ırkçı açıklamalar yapmış, seçimi kazandıktan bir gün sonra ise özür dilemişti.

Seçim günü öğleden önce sosyal medya paylaşımında bulunan Netanyahu, "Sağcı hükümet tehlikede. Arap seçmen sandığa akın ediyor. Solcu sivil toplum kuruluşları onları otobüslerle oy vermeye götürüyor." demişti.

Yaklaşık 1,6 milyon nüfusa sahip İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, 120 sandalyeli Mecliste 15 milletvekiline sahip. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak Hizbullahı: Bugün ABD Büyükelçiliğine girmeyeceğiz03 Ocak 2021 Pazar 15:46
  • Afganlar arası müzakereler 5 Ocak'ta tekrar başlayacak03 Ocak 2021 Pazar 15:45
  • Adalet Bakanlığı 2020'de kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli düzenlemeler yaptı03 Ocak 2021 Pazar 15:44
  • THY kargo uçağı Atatürk Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı03 Ocak 2021 Pazar 15:43
  • MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi03 Ocak 2021 Pazar 15:05
  • Gözde turizm merkezlerinde kısıtlama sessizliği03 Ocak 2021 Pazar 15:04
  • Şiddet uyguladığı eşini almaya gitti, kayınbiraderlerini ve kayınpederini vurdu03 Ocak 2021 Pazar 14:19
  • Aile içi ve kadına şiddet formu güncellendi; pilot uygulama Ankara'da03 Ocak 2021 Pazar 14:18
  • Bakan Soylu: 2020'de uyuşturucuya yönelik 158 bin 674 operasyonda 23 bin 693 kişi tutuklandı03 Ocak 2021 Pazar 13:29
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir kitabı muzır yayın ilan etti03 Ocak 2021 Pazar 13:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti