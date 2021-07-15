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Anlamlı etkinlikler

15 Temmuz 2016'da FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişimine karşı göğsünü siper ederek şehit düşen kahramanlar unutulmadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Altındağ’da anlamlı etkinliklerle yaşandı. 
Anlamlı etkinlikler

Güneşevler Osman Yüksel Serdengeçti Gençlik Merkezi üyeleri, anlamlı ve duygu dolu bir anma programı gerçekleştirdi. Gençler, hazırladıkları programla şehitleri rahmetle andı, gazileri yad etti. Gençlerin anma programına, Başkan Balcı da katıldı.

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15 Temmuz'da karanlık geceyi aydınlık bir sabaha kavuşturan kahramanları rahmet ve minnetle andıklarını belirten Başkan Asım Balcı, "Aziz şehitlerimiz için Altındağımızın birçok noktasında anma etkinlikleri düzenlendi. Bir etkinlik de gençlerimiz hazırlamış. Her birine tek tek teşekkür ediyor, ayrıca tebrik ediyorum. Ne kadar vatansever gençler olduklarını gözler önüne serdiler. Böyle duyarlı evlatlarımız sayesinde, 15 Temmuz’u unutturmayacak, nesilden nesile aktaracağız. Millet olarak daima ayakta ve sağlam duracağız” ifadelerini kullandı. 

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KADINLARDAN KURAN TİLAVETİ

Altındağlı kadınlar ise 15 Temmuz şehitlerini dualarla andı. Gülpınar Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri, şehitlerin aziz hatıraları için Kuran tilaveti gerçekleştirip, helva dağıttı. Mevlana Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyeleri ise 15 Temmuz gecesi yaşananları anlatan bir video gösterimi gerçekleştirdi.

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