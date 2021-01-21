  • BIST 1.552
  • Altın 443,036
  • Dolar 7,3665
  • Euro 8,9421
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 8 °C
  • Konya 1 °C
»

Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, Mahmut B. (19) annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur'u (73) tabancayla 14 el ateş ederek öldürdükten sonra teslim oldu.
Anne-babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesine kurşun yağdırdı

Olay,  bugün saat 17.30 sıralarında Sümer Mahallesi 2242 sokakta meydana geldi. Honaz ilçesinde yaşayan Hatice Bodur (73) iki gün önce oğlu Mevlüt ve torunu Mahmut B.'nin (19) yaşadığı eve geldi. Tekstil işçisi Mahmut B., 8 yıl önce annesi ve babasının boşanmasından sorumlu tuttuğu babaannesi Hatice Bodur ile bu akşam saatlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından cinnet getiren Mahmut B., evdeki tabancayla babaannesinin üzerine rastgele ateş açtı. 

Hatice Bodur, vücuduna isabet eden 14 kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından polis merkezine giden Mahmut B., babaannesini öldürdüğünü itiraf etti. Polis ekipleri girdikleri evde yaşlı kadının cesediyle karşılaşırken, zanlı ise gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Hatice Bodur'un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Mahmut B.'nin emniyetteki ifadesinde anne ve babasının geçmişte boşanmasının sebebinin babaannesi olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kumar oynayan 31 kişiye ceza21 Ocak 2021 Perşembe 18:34
  • Edirne’de gümrük kaçağı eşya ve gıda malzemesi ele geçirildi21 Ocak 2021 Perşembe 18:21
  • FETÖ 'Şirin Baba' kod adlı sanık aracılığıyla örgüt mensuplarına para dağıtmış21 Ocak 2021 Perşembe 11:32
  • İki kez intihar girişinde bulunan kişi, evinde ölü bulundu21 Ocak 2021 Perşembe 07:33
  • Eşinin boşanma talebi üzerine 6'ncı kata çıktı, 3 saatte ikna edildi21 Ocak 2021 Perşembe 07:33
  • İzmir'de 32 kaçak göçmen kurtarıldı20 Ocak 2021 Çarşamba 20:40
  • Ataşehir'de oyuncak ayı içine gizlenmiş tabanca bulundu20 Ocak 2021 Çarşamba 20:37
  • Berber eski patronu olan berberi bıçakladı20 Ocak 2021 Çarşamba 19:44
  • Güngören'de otomobilin ateşe verilme anları kamerada20 Ocak 2021 Çarşamba 19:41
  • Annesinin evlendiği kişinin kız kardeşini rehin alan şüpheli adliyede20 Ocak 2021 Çarşamba 17:38
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti