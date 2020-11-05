  • BIST 1.182
  • Altın 522,818
  • Dolar 8,4121
  • Euro 9,9628
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 12 °C
»

Anne Cemile Koşar: Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine Bingöl'den gelen bir aile daha katıldı.
Anne Cemile Koşar: Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 430. gününde sürüyor. 

Bingöl'ün Solhan ilçesinden oğlu Recep için oturma eylemine katılan 90 yaşındaki anne Cemile Koşar, Kürtçe yaptığı açıklamada, oğlunun 6 yıl önce 24 yaşındayken HDP'lilerce kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

"Evladımı kaçırdılar. Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum" ifadelerini kullanan Koşar, 6 yıldır evladını aradığını belirtti.

Koşar, "Yavrum, evine gel. Oğlum halimi görüyorsa vicdana gelsin evine gelsin. Oğlumun nasıl gittiğini bilmiyorum. Evladım seçim için köye geliyordu. Harçlığı da yoktu. Köyden harçlığını alıp İstanbul'a işe gideceğini söyledi. O ve kardeşi İstanbul'da iş ayarlamışlardı, oraya gideceklerdi. Ne olduysa o seçim döneminde oldu. Her yeri aradım, ama bulamadık." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • RTÜK açıkladı! Lisans aldılar05 Kasım 2020 Perşembe 15:24
  • Konya'daki süt toplama merkezinde tepkiye neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı05 Kasım 2020 Perşembe 15:11
  • Konya'daki süt toplama merkezinde tepkiye neden olan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı05 Kasım 2020 Perşembe 15:08
  • İstanbul'da kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı05 Kasım 2020 Perşembe 15:08
  • Şırnaklı öğrencilerden İzmir'deki depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası05 Kasım 2020 Perşembe 15:07
  • Trabzon'dan yaklaşık 14 milyon dolarlık Karadeniz somonu ihracatı05 Kasım 2020 Perşembe 15:06
  • Akkuş'a kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine başlandı05 Kasım 2020 Perşembe 15:05
  • Anne Cemile Koşar: Oğlumu HDP götürdü. Oğlumu HDP'den istiyorum05 Kasım 2020 Perşembe 15:05
  • İstanbul'da kanalizasyon bakımı sırasında patlama: 2 yaralı05 Kasım 2020 Perşembe 15:04
  • Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor05 Kasım 2020 Perşembe 14:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti