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Anne Hatice Levent: Yeter bu çile bitsin Fadime'm. Kaç, askerimize, polisimize teslim ol

Kütahya'dan gelerek kızı için evlat nöbeti tutan anne Hatice Levent "Bunlar ne istiyor yavrularımızdan? Yavrularımız okuyup, dizimizin dibinde olacaklardı. Yeter bu çile bitsin Fadime'm. Kaç, askerimize, polisimize teslim ol" dedi.
Anne Hatice Levent: Yeter bu çile bitsin Fadime'm. Kaç, askerimize, polisimize teslim ol

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 574'üncü gününde sürüyor.

10 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Nadire Çakan, Kürtçe, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

Oğlunun ilkokulda okurken kaçırıldığını dile getiren Çakan, "Evladımı almadan gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan Hatice Levent de kızını çok özlediğini belirtti.

Kızını almadan gitmeyeceğini ifade eden Levent, "Bunlar ne istiyor yavrularımızdan? Yavrularımızı niye kaçırdılar? Yavrularımız okuyup, dizimizin dibinde olacaklardı. Bu vicdansızlar çocuklarımızdan ne istedi? Kızımın 'anne' demesini özledim. Yeter bu çile bitsin Fadime'm. Kaç, askerimize, polisimize teslim ol." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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