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Anne ile 2 oğlu PÖH destekli baskınla gözaltına alındı

İZMİR'in Karabağlar içerisinde, polisin silah sesi ihbarı üzerine gittiği evde ekiplere direnen 3 kişi kapıyı açmadı. Polis Özel Harekat (PÖH) destekli yapılan baskında akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen anne ile 2 oğlu gözaltına alındı.
Anne ile 2 oğlu PÖH destekli baskınla gözaltına alındı

Olay, saat 19.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi 506 sokaktaki 5 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen Ç.A. (30), T.A. (34) ve anneleri M.A.'nın (63) yaşadığı daireden şiddetli kavga sesleri gelmesi ve daha sonra bir el silah sesinin duyulması üzerine çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine apartman dairesine gelen polis, aile ile iletişim kurmaya çalıştı ancak kapıyı açan olmadı. Bir süre ailenin kapıyı açması için ikna çalışması yürütülürken, çabaların olumsuz sonuçlanması üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis ekipleri çağrıldı. Olay yerinde detaylı incelemede bulunan PÖH ekipleri, söz konusu daireye tedbirli bir şekilde çıktı. PÖH ekiplerinin aileyi ikna etmek için kurdukları iletişim de olumsuz sonuçlandı. Ailenin ısrarla kapıyı açmaması üzerine, PÖH ekipleri koçbaşı ile apartman dairesinin kapısını kırarak eve girdi. Evde bulunan 2 kardeş ile anneleri gözaltına alındı.

İÇECEKLER İLE İNDİ, 'BENİM GİBİ OLUN' DİYE BAĞIRDI

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda, gözaltına alınan M.A. içecekler ve elindeki yiyeceklerle evden çıkarıldı. Tepki gösteren M.A., polis aracına bindirilirken, kendisini şikayet eden komşularına 'Benim gibi olun' diye bağırdı. M.A. ve iki oğlu, emniyete götürülürken, polis ekipleri apartman dairesinde incelemelerde bulundu.

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