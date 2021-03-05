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Anne Nihal Çiftçi: HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim

Hakkari'den 14 yaşındayken kaçırılan oğlu için eylemde yer alan Nihal Çiftçi "Oğlum kaybolduğu zaman HDP'ye gittim. Bana 'Oğlun PKK'ya gitmiş' dediler. HDP nereden biliyor oğlumun PKK'ya gittiğini? HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim" dedi.
Anne Nihal Çiftçi: HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim

 Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 550. gününde devam ediyor.

Hakkari'den 9 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emircan için eylemde yer alan Nihal Çiftçi, evladından hiçbir şekilde haber alamadığını söyledi.

Araştırmaları sonucu oğlunu terör örgütü PKK'nın kaçırdığını öğrendiklerini anlatan Çiftçi, şunları kaydetti:

"Oğlum kaybolduğu zaman HDP'ye gittim. Bana liste gösterdiler. 'Oğlun PKK'ya gitmiş' dediler. HDP destek vermezse çocuğumun ismi ne arasın o listede? HDP nereden biliyor oğlumun PKK'ya gittiğini? Demek ki destek veriyor ki biliyor. HDP oğlumu getirmeden buradan gitmeyeceğim."

Anne Çiftçi, "Emircan oğlum gel. Kardeşinle seni bekliyoruz. Sen gittiğinden beri hayatımız söndü. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz çok merhametlidir." diye konuştu.

Dağa 6 yıl önce götürülen kızı Aysun için evlat nöbeti tutan Aydan Arslan da çocuğuna kavuşmak için eylemi sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduğunu dile getirdi.

"Kızımı HDP'den istiyorum. HDP evladımı kandırdı." diyen Arslan, kızını almadan binanın önünden ayrılmayacağını belirtti.

Evladına çağrıda bulunan Arslan, "Kızım beni duyuyor ve görüyorsan gel. Güvenlik güçlerimize teslim ol. Devletimiz güçlüdür. Gel şefkatli kollarına teslim ol." dedi.

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