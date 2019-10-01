Anne sütü almayan bebeklerde tehlike

Emzirme Haftası etkinliğinde konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe, anne sütünü yeterli alamayan bebeklerin, ileriki yaşlarda kronik hastalıklarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, 6’ncı Ulusal Emzirme Sempozyumu ve Altın Bebek Dostu İller Ödül Töreni’nde konuştu. Meşe, kadınların toplumun temeli, çocukların ise ülkenin geleceği ve umudu olduğunu belirterek, “Kadınların hem bedenen hem ruhen sağlıklı olması ve çocukların en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması, ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır” dedi.

ANNE SÜTÜNÜN ÖNEMİ BÜYÜK

Emine Alp Meşe, “Sağlık; bir toplumun gelişmesini ve kalkınmasını belirleyen en önemli unsurların başında gelmektedir. Bugün, sağlık alanında yüksek düzeyde ulaşılan teknolojiye ve bilimsel çalışmalara rağmen, dünyanın bazı bölgelerinde halen yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı sağlık sorunları mevcuttur. Anne sütünün yeterli süre verilmemesiyle ortaya çıkan malnütrisyon, gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 50'sinin nedenini oluşturmaktadır. Ayrıca beslenme bozuklukları, gastroenteritler ve alt solunum yolu hastalıklarının da zeminini hazırlamaktadır. Bu hastalıklardan korunmada anne sütü ile beslenmenin önemi çok büyüktür” dedi.

DOĞUMLARIN YÜZDE 99’U BEBEK DOSTU HASTANELERDE

Program başlangıcından bugüne dek bin 296 hastanenin “Bebek Dostu Hastane” unvanına layık görüldüğünü söyleyen Meşe, “Ülkemizde gerçekleşen doğumların yüzde 99’u Bebek Dostu Hastanelerde gerçekleşmektedir. Aile Hekimliği uygulamasına geçiş ile beraber illerimizde ‘Bebek Dostu Aile Sağlığı Birimi’ uygulaması başlatılmıştır. Bugün itibari ile ülke genelinde bebek dostu aile sağlığı birimlerinin oranı yüzde 96,8 olmuştur. Ayrıca bu kapsamda birçok sivil toplum kuruluşumuza anne destek grubu eğitimleri verilerek anne sütü desteklenmesi ile ilgili mesajlarımızın ortak bir dille diğer sektörler tarafından iletilmesi sağlanmıştır.”

60 İL ALTIN BEBEK DOSTU

“2013 yılı itibariyle 81 ilimizin tamamı “Bebek Dostu İl” unvanını almıştır. Başarılı çalışmaları olan toplam 60 ilimize de “Altın Bebek Dostu İl” unvanı verilmiştir. Bugün bu illerimize 9 ilimiz daha katılacaktır. Programın başlangıcından bu yana toplam 50 binin üzerinde sağlık personeli ‘Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlık Eğitimi’ almıştır” şeklinde konuştu.

9 İLE ÖDÜL VERİLDİ

Altın bebek dostu il unvanını alan 9 ile daha ödül verileceğini vurgulayan Meşe, Altın bebek dostu il unvanlarını alan illeri, bu alandaki başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. “İl sağlık müdürlerimiz başta olmak üzere bu alanda emek harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza, bebeklerimizin, çocuklarımızın ve annelerimizin hem bugün hem de ilerideki sağlıklarına yaptıkları ve yapacakları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” diyen Meşe, “Onların yaptığı çok değerli işler, en kıymetli varlıklarımız çocuklarımızın sağlıklarını güvence altına almak için yaptığımız çalışmaların çok değerli yapıtaşlarıdır” dedi.

EN SIK GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

Ekim ayının aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisinin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” olarak belirlendiğine dikkat çeken Meşe, “Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen ve yaşam kaybına neden olan kanser türüdür” dedi.

140 ÜLKEDE EN YAYGIN GÖRÜLEN KANSER TÜRÜ

“Kadınlarda görülen kanserlerin yaklaşık yüzde 25’ini meme kanseri oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü`ne bağlı Uluslararası Kanser Araştırmaları Merkezi, 180 dünya ülkesinin 140’ında meme kanserinin kadınlarda en yaygın görülen kanser olduğunu belirlemiştir. Bu nedenle bu yıl iki temayla sempozyumumuzu gerçekleştiriyoruz. Bunlardan ilki “Meme Kanseri ve Emzirme”, ikincisi ise küresel tema olan “Ebeveynleri Güçlendir, Emzirmeyi Etkinleştir” ifadelerini kullandı.

KADINLAR TOPLUMUN TEMELİDİR

Meşe, “Kadınlar toplumun temeli, çocuklar ise ülkenin geleceği ve umududur. Bu nedenle kadınların hem bedenen hem ruhen sağlıklı olması ve çocukların en iyi koşullarda dünyaya gelmelerinin sağlanması, büyümeleri ve gelişmeleri için en uygun ortamın hazırlanması, geleceğe dönük fiziksel, ruhsal ve zihinsel donanımlarının en üst düzeyde oluşturulması, ülkenin geleceği açısından yaşamsal önem taşımaktadır. Sağlık Bakanlığı olarak amacımız geleceğimizi taşıyabileceğimiz en üst noktaya taşımaktır. Bu amacımıza destek olan herkese teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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