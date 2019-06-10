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Anne ve kızına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

Denizli'de otomobilin yolun karşısına geçerken çarptığı anne ile kızı yaralandı.
Anne ve kızına çarpan sürücü olay yerinden kaçtı

22 yaşındaki Furkan Çelik'in yönetimindeki 20 BZ 751 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 kişiden Kerime Seven ile kızı Şaziye Uzun'a çarptı.

Seven ile Uzun kazada yaralandı. Sürücüsü Çelik ise kaza yerinden kaçtı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaçan sürücü Çelik, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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