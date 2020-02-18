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Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Eskişehir'de yaşayan Ekaterina Dunaeva, sözleri kendisine ait olan ve AÜ Devlet Konservatuvarının desteğiyle hazırlanan "Altmış Sekiz" şarkısının klibinde otizmli oğlu Uzay'la rol aldı.
Anneden otizmli oğluna duygusal şarkı

Rus asıllı Ekaterina Dunaeva'nın 9 yaşındaki otizmli oğlu Uzay için yazdığı şarkı sözleri, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarının desteğiyle bestelenerek klip çekildi.

Eskişehir'de yaşayan dövme sanatçısı Dunaeva, oğlu Uzay Yüksel ve onun gibi otizmlilere yönelik farkındalık oluşturmaya çalışıyor.

Dunaeva, bu durumun dünyada yaklaşık her 68 çocuktan birinde görülmesinden hareketle yazdığı sözü bestelemek ve klip çekmek için bir grup gönüllüyle çalışma yaptı.

AÜ Devlet Konservatuvarının desteğiyle bestelenerek çekilen "Altmış Sekiz" şarkısının klibinde Ekaterine Dunaeva ve oğlu rol aldı. Sosyal medyada yayınlanmak üzere hazırlanan klipte şarkıyı ise konservatuvar öğrencisi Serenad

"Tek isteğim bir gün oğlumun bana 'anne' diyebilmesi"
Dunaeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, otizmli oğlu Uzay'ın henüz konuşamadığını ancak şarkıyı dinlediğinde duygulandığını aktardı.

Sanatın her alanında otizmin sesini duyurmaya çalıştığını vurgulayan Dunaeva, şunları söyledi:

"Uzay'ın eğitim aldığı okulun duvarlarına resimler çiziyorum. Sokak hayvanları için bir şeyler yapıyoruz. Uzay'ın adına bir çocuk kitabı çıkardım. Sürekli bu alanda üretmeye çalışıyorum. Çünkü otizmli annelerin, ailelerin desteğe ihtiyacının olduğunu hissediyorum. Özellikle eğitim alanında daha çok ilgiye ihtiyacımız var. Uzay konuşamıyor fakat belki okuma yazmayı öğrenirse bilgisayardan bana yazı yazar ve iletişime geçeriz."

Şarkı sözlerini oğlu başta olmak üzere tüm otizmli çocuklar için yazdığını dile getiren Dunaeva, konservatuvar yetkililerine ve projede yer alanlara teşekkür etti.

Dunaeva, tek isteğinin bir gün oğlundan "anne" sözünü duyabilmek olduğunu sözlerine ekledi.

"Altmış Sekiz" isimli şarkının sözleri ise şöyle:

"O kadar yüksekteydin ki sen, uçuyordun bilmeden.

Neden geldin buraya. O kırılmış kanatlarınla.

İnsanları ayırıyorlar. Bu korkunç ve acı verici.

Burada sana korkmayı ve yalan söylemeyi öğretirler.

Ve benim bunu kabullenmem gerektiğini söyleyecekler.

Yaşayıp gidiyoruz işte böyle. Sessiz kalamıyorum, her gece yazıyorum.

Tam değiliz biz sensiz. Bir bakışınla, bir konuşmanla, dünya değişir senin sevginle.

Ben senin varlığınla sevmeyi öğreteceğim insanlara."

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