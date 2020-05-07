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Anneler Günü esnafa 'can suyu' olacak

TESK Genel Başkanı Palandöken, birçok organizasyonun iptal edilmesiyle çiçekçi esnafının büyük yara aldığını belirterek "Anneler Günü'nde başımızın tacı annelerimize aldığımız çiçekler esnafımıza can suyu olacak." dedi.
Anneler Günü esnafa 'can suyu' olacak

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını nedeniyle esnaf ve sanatkarların bu yıl "Anneler Günü"nü buruk bir şekilde karşıladığını kaydetti.

Kovid-19 gölgesinde geçecek "Anneler Günü" için geçmiş yıllar kadar harcama yapılmadığını ancak yine de uzun zamandır büyük sıkıntıda olan esnafın bu vesileyle biraz da olsa hareketleneceğini vurgulayan Palandöken, bu durumun hem annelere hem de esnafa moral olacağını bildirdi.

Palandöken, Anneler Günü'nün başta çiçekçi olmak üzere kuyumcu, konfeksiyoncu, ayakkabıcı, beyaz eşya, züccaciye, pastacı ve taksici gibi esnaf ve sanatkarların iş yaptığı önemli günlerden biri olduğunu hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yıl koronavirüs nedeniyle çiçekçi esnafımız başta olmak üzere tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarlarımız çok zorlu bir dönemden geçiyor. Virüsle mücadele kapsamında düğünler, açılışlar, toplantılar gibi birçok organizasyonun iptal edilmesi nedeniyle çiçekçi esnafımız çok büyük yara aldı. Anneler Günü'nde başımızın tacı annelerimize aldığımız çiçekler esnafımıza can suyu olacak."

Palandöken, çiçekçi esnafının bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmadan evlere servis yapabileceğini de kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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