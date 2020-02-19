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Anneler kitap okudu özel çocuklar engelsiz sahnede canlandırdı

Bilecik'te iki eğitimcinin kitap ve tiyatroyu bir araya getirme düşüncesinden hareketle yürütülen "Sahnede Kitap Projesi" kapsamında seçilen 10 eserde anlatılanlar, özel gereksinimli çocukların rol aldığı oyunlarla sahneye taşındı.
Anneler kitap okudu özel çocuklar engelsiz sahnede canlandırdı

Bilecik'te bir grup özel gereksinimli çocuk, anneleriyle okudukları kitaplardaki hikayeleri sahneye uyarlayarak engellerini aşıyor.

Bilecik'te engelliler için gönüllü çalışmalar yapan Türkçe öğretmeni Elif Beyce Buldu ve drama eğitmeni Zümra Sena Onan, onların toplumda daha fazla yer alması için Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) yetkilileriyle iletişime geçti.

Kitaplarda işlenen konuların sahneye uyarlanması konusundaki fikirlerini özel gereksinimli çocuklar ve aileleri ile paylaşan iki eğitimci, İl Halk Kütüphanesinin sahne düzenlemesi ve kostüm tasarımlarını yaptı.

Engelli çocuklara öz güven ve kitap okuma alışkanlığı kazandıran "Sahnede Kitap Projesi" kapsamında, "Meyvelerin Oyunu", "10 Küçük Fare" ve "3 Sokak Kedisi"nin de aralarında olduğu 10 eser, özel gereksinimli bireylerin seçimiyle belirlendi. Daha sonra bu kitaplarda anlatılanlar, annelerin okumasının ardından sahneye konuldu.

BİEYDER Başkanı Aslıhan Volkan, AA muhabirine, engelleri bu projeyle aştıklarını, hem ailelerin hem de çocuklarının çok eğlendiğini söyledi.

Volkan, 7 ay önce kurdukları dernekte engelli bireylerin topluma kazandırılması için çalıştıklarını anlatarak, "Engelli birçok birey ve ailesi bu etkinliğe gelmek için bize başvurdu. Projemiz dikkat çekti. Çocuklarımız burada kitap okuma alışkanlığı ediniyor. Aynı zamanda öz güvenlerini geliştiriyorlar." dedi.

Öğretmen Elif Beyce Buldu da özel gereksinimli çocukların gelişimi için kitap ve tiyatroyu bir araya getirdiklerini vurguladı.

Engelli çocukların da kitap okuyabilecekleri ya da okuyan annelerinden örnek alabilecekleri düşüncesiyle yola çıktıklarını dile getiren Buldu, "Anne-çocuk iletişimini güçlendirmeyi ve kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini amaçladık. Etkinliğimiz gayet iyi gidiyor, çok güzel dönüşler aldık. Annelerimiz verimli geçtiğini söyledi, eğlenceli oluyor, herkes çok keyif alıyor." ifadelerini kullandı. 

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