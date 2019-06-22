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Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Annenin bebeğini kurtarma anı kamerada
Kolombiya’da ofis binasında telefona bakan kadın, yanından uzaklaşıp, gittiği merdiven boşluğunda, düşme tehlikesi geçiren bebeğini, son anda yakaladı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.
22 Haziran 2019 Cumartesi 10:16
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.