  • BIST 1.101
  • Altın 452,915
  • Dolar 7,3349
  • Euro 8,6573
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 30 °C
»

Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı

Çorum'da dini nikahlı eşi R.A. (51) tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan 3 çocuk annesi Gülten K., (37), ağır yaralandı.
Annesi bıçaklanan çocuk, polislere 'Siz siz olun, kadınları koruyun' diyerek ağladı

Olay, akşam saatlerinde Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, Gülten K., bir süredir ayrı yaşadığı R.A. ile görüşmek için çalıştığı pide fırınına geldi. Aralarında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.A, Gülten K.'yi göğüs, kol ve kasık bölgesinden bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Gülten K., ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Vücudunda çok sayıda bıçak izi bulunduğu öğrenilen Gülten K., hemen ameliyata alındı.

‘BİR ABLA GELSİN, ANNEM GİBİ SARILAYIM’

Öte yandan annesinin bıçaklandığını öğrenen D.A., polislerin yanına giderek “Ne olur en azından annemin ayakkabılarını bana verin. Siz siz olun kadınları koruyun, anne olan kadınları koruyun ne olur. Bir abla gelsin ona annem gibi sarılayım” diye gözyaşı döktü.

Daha sonra olayın gerçekleştiği iş yerinin önündeki polislerin yanına giden D.A buradaki polislerden annesinin içerideki ayakkabısı kendisine vermelerini istedi. "Polis abi, annemim ayakkabısı içeride onu bana verin" diyen çocuğu olay yerindeki polisler, "Tamam onu sana vereceğiz. Ama biraz bekle" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Astım bronşit hastası olduğu öğrenilen çocuk bir süre sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Albayrak'tan 'Malazgirt Zaferi' paylaşımı26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:18
  • İHA'nın yerini tespit ettiği teröristi, yanına götürülen annesi ikna etti26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:15
  • Ahlaksız paylaşım yapılan 'Elif Sarı' hesabının kullanıcısı: Cahillik ettim26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:14
  • AK Partili Akbaşoğlu, koronavirüsü yendiğini açıkladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 13:13
  • Meteorolojiden sağanak uyarısı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:57
  • 'Bütün mesele şu anda Türkiye'nin enerji kaynağına ulaşmasını engellemek'26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:55
  • Bakan Soylu: Arama kurtarma çalışmalarımız 4 ayrı yerde devam ediyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:54
  • Giresun'daki selde kayıp asker ve vatandaşları arama çalışmaları devam ediyor26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:53
  • Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı: YKS yerleştirme sonuçları açıklandı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:30
  • Orman Genel Müdürlüğü organik atıkları gübreye dönüştürmeye başladı26 Ağustos 2020 Çarşamba 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti