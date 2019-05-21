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Annesi kızını doktora götürünce her şey ortaya çıktı

Kayseri'de oturan İskender D.B.'nin, kızı A.B.'ye (11) cinsel içerikli videolar izletip cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.
Annesi kızını doktora götürünce her şey ortaya çıktı

Merkez Melikgazi ilçesinde geçen yıl meydana gelen olayda İskender D.B., kızı A.B.'ye birden fazla kez cinsel istismarda bulundu. Anne H.B., kızını ağzında çıkan yaralar nedeniyle doktora götürdü. Doktorun şüphelenmesi üzerine A.B. babasının kendisine istismarda bulunduğunu annesine anlattı. Annenin şikayeti üzerine İskender D.B. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik' suçlarından tutuklu yargılanan İskender D.B., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada mağdur D.B. ve şikayetçi anne H.B. de hazır bulundu. Pedagog eşliğinde ifade veren A.B., babasının kendisine cinsel içerikli videolar izlettiğini ve birçok kez istismarda bulunduğunu ileri sürerek şikayetçi olduğunu söyledi. Anne H.B. de İskender D.B.'nin çocuğunun ahlakını bozduğunu ve cezalandırılmasını istedi.

Sanık İskender D.B. ise jandarmada baskı altında ifade verdiğini ileri sürerek, suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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