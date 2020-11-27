  • BIST 1.343
  • Altın 454,804
  • Dolar 7,8232
  • Euro 9,3296
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 6 °C
»

Annesini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ta Hakan Özkan (32), tartıştığı annesi Yurdagül Özkan'ı (56), 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 
Annesini 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, öğle saatlerinde Kümbet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hakan Özkan, henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Yurdagül Özkan ile tartışmaya başladı. Tartışmada cinnet getiren Hakan Özkan, bıçakla annesine saldırdı. Boğazı ve göğsü başta olmak üzere vücudunun değişik yerlerinden yaklaşık 20 bıçak darbesi alan Yurdagül Özkan, kanlar içinde yere yığıldı.

'ANNEMİ ÖLDÜRDÜM GELİN BENİ ALIN'

Hakan Özkan, olayın ardından 155 polis hattını arayıp "Annemi öldürdüm, gelin beni alın" diyerek kendini ihbar etti. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Yurdagül Özkan'ın öldüğünü belirledi. Kadının cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Hakan Özkan ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yargıtay'a 11 yeni üye seçildi27 Kasım 2020 Cuma 15:02
  • Katar ile 'su yönetimi' alanında iş birliği yapılacak27 Kasım 2020 Cuma 14:20
  • Rasulayn'da SMO kontrol noktasında bombalı araçla saldırı: 2 ölü, 2 yaralı27 Kasım 2020 Cuma 14:19
  • İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 406 kişi hayatını kaybetti27 Kasım 2020 Cuma 14:18
  • AB-İngiltere müzakerelerinde fikir ayrılıkları sürüyor27 Kasım 2020 Cuma 14:12
  • MSB: Libya Silahlı Kuvvetlerine çok namlulu roketatar eğitimleri verildi27 Kasım 2020 Cuma 14:00
  • Türkiye-Libya mutabakat muhtırası Libya ordusunun profesyonelleşmesi için atılan adımlarla bir yılı tamamladı27 Kasım 2020 Cuma 13:49
  • İçişleri Bakanı Soylu: Kadını, çocuğu ve aileyi korumak bizim asli görevlerimizdendir27 Kasım 2020 Cuma 13:45
  • Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum için hazırlanan 700 sayılı KHK Anayasa'ya uygun bulundu27 Kasım 2020 Cuma 13:44
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı adımlarla tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız27 Kasım 2020 Cuma 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti