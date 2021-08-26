Annesini önce boğdu ardından 15 yerinden bıçaklayıp öldürdü

MUĞLA'nın Datça ilçesinde Hasan Oben Pullu (29) çıkan tartışmanın ardından annesi Atiye Pullu'yu (54) önce boğdu daha sonra 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen üniversite öğrencisi Hasan Oben Pullu, iddiaya göre annesi Atiye Pullu ile tartıştı. Tartışma sırasında annesine saldıran Hasan Oben Pullu, önce boğmaya çalıştı. Ardından, baygınlık geçiren annesini mutfaktan aldığı bıçak ile 15 yerinden yaraladı. Hava almak için yürüyüşe çıkan baba Mustafa Pullu, eve döndüğünde mutfakta eşi Atiye Pullu'yu kanlar içerisinde, oğlunu ise salonda otururken buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Atiye Pullu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından PTT'den emekli Atiye Pullu'nun cesedi otopsi için Datça Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EVDE BEKLEDİ

Annesini boğduktan ve 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu ise olay yerinden ayrılmadı. Pullu, eve gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.