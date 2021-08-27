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Annesini 'sigara içme' diye uyardığı için öldürmüş

Muğla'nın Datça ilçesinde, annesi Atiye Pullu'yu (54) boğazını sıkıp 15 yerinden bıçaklayarak öldüren Hasan Oben Pullu (29), tutuklandı. Pullu, annesini, sigar içmemesi konusunda kendisini uyarınca çıkan tartışmada öldürdüğünü söyledi.
Annesini 'sigara içme' diye uyardığı için öldürmüş

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Hızırşah Mahallesi'nde meydana geldi. Ege Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Hasan Oben Pullu, babası Mustafa Pullu (58) pide yaptırmak için dışarı çıkınca, evde annesi Atiye Pullu ile kaldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Pullu ile annesi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Hasan Oben Pullu, annesine saldırıp, elleriyle boğazını sıktı. Atiye Pullu baygınlık geçirdi. Hasan Oben Pullu, mutfaktan aldığı bıçakla baygın haldeki annesini 15 yerinden yaraladı. Pidelerle eve dönen Mustafa Pullu, eşini evin cam balkonlu bölümünde kanlar içinde yatarken, oğlunu ise salonda otururken buldu. Mustafa Pullu, "Yetişin komşular karımı öldürmüş oğlum" diye bağırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Atiye Pullu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. PTT'den emekli olduğu belirtilen Atiye Pullu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Datça Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

TUTUKLANDI

Gözaltın alınan Hasan Oben Pullu, polisteki işlemlerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadesinde, zaman zaman annesiyle tartışmalar yaşadıklarını belirtip, "Olay günü sağlığıma zararlı olduğunu söyleyip, sigara içmemem için uyardı. Tartıştık. Sinirlerime hakim olamayıp boğazını sıktım. Annem kendinden geçti. Sonrasında hırıltılı bir ses çıkardı. Acı çektiğini düşünüp, mutfaktan bıçak alıp, gelişigüzel sapladım" diyen Pullu, tutuklandı.

Bu arada, Atiye Pullu'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Pullu’nun cenazesinin ikindide Datça Belediye Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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