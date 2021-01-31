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Annesinin öldüğü yangında yaralanan Okay'ın yaşam müdahalesi sürüyor 

Konya'da, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı değerlendirilen yangında annesi Hülya Yürür'ü kaybeden ve vücudunun büyük bir bölümünde 3'üncü derece yanıklar oluşan Okay Yürür'ün (3), hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  
Annesinin öldüğü yangında yaralanan Okay'ın yaşam müdahalesi sürüyor 

Merkez Karatay ilçesi Doğanlar Mahallesi Perçemli Sokak'taki 2 katlı evde, geçen perşembe günü 09.30 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören komşulardan bazıları, hortum ve kovalar ile alevlere müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada ailenin içeride mahsur kaldığını öğrenen komşuları, kendi kıyafetlerine su döküp, içeri girerek, Okay ve dayısı Yusuf Yürür'ü kurtarmaya çalıştı. Komşuları Yusuf Yürür'ü içeriden çıkarırken, birkaç kişi de pencere demirini aralayıp, anne Hülya Yürür'ün sarkıttığı minik Okay'ı kurtardı. Ayaklarında ve vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan Okay, ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Burada duran kalbi tekrar çalıştırılan Okay, Konya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Hayati tehlikesi devam eden minik Okay, yapılan müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 

Vücudunun büyük bir bölümünde 3'üncü derece yanıklar oluşan  Okay Yürür'ün hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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