ANODER Başkanı İlkay Kalkan: Vatandaş yatırımı 2. el otomobile yaptı

ANODER Başkanı İlkay Kalkan ÖTV indirimi karşısında dahi düşmeyen ikinci el fiyatlarına karşı “Gayrimenkul ve sıfır otomotiv sektörü durunca, vatandaş parasını ikinci el otomobile yatırım yaptı” dedi.

Ankara Oto Galericileri Derneği Başkanı (ANODER) İlkay Kalkan, ikinci el otomobil fiyatlarını, yıl sonunda kampanyalara indirimli satılan sıfır otomobil satışlarını gazetemize değerlendirdi. ‘İkinci el araçta piyasayı belirleyen ne yazık ki internet rakamları’ diyen Kalkan, “Ev, arsa satışlarına talep düştü. Otomobilde kimsenin malı elinde kalmadı. Talep artınca fiyat arttı" dedi. Öte yandan Kalkan, sıfır otomobil satışlarında bayilerin stok sıkıntısı yaşadığı bilgisini verdi.

BAYİLER STOK SIKINTISI ÇEKİYOR

Gazetemize konuşan ANODER Başkanı İlkay Kalkan bayilerin sıfır araçlarda stok sıkıntısı çekmesinden, vatandaşın ikinci eli yatırım aracı olarak görmesine kadar pek çok konuyu şöyle değerlendirdi:

“Distribütör firmalar sıkıntılı bir yıl geçirdiği için çok fazla arza sahip değillerdi. Düşen kredi faizleri ve ÖTV indirimi derken bayiler biraz talep karşısında şaşırdı. Vatandaş almak istediği aracı bulamadı, muadiline yöneldi. Yahut dizel ya da benzinli diyerek rahat şekilde seçici davranamadı. İstediğini alamadı değiştirmek zorunda kaldı. Vatandaşın bu talebi karşısında firmalar şaşırdı. Şimdi alınmış 2020 model otomobillerin fiyatları ocak ayının sonundan mart ayına kadar sürecek.”

PİYASAYI İNTERNET BELİRLİYOR

“Sıfır arabalarda fiyatlar çok yükselmişti. Bu fiyatlara araba satılır mı? Satılmaz mı? Derken sıfırlarda yapılan indirimle talep artınca ikinci ele de talep arttı. Fakat vatandaş aracına fiyat yazarken sıfırının fiyatını baz alarak yazdığı için sıfırlar bir anda düşünce ikinci el pahalı olarak görüldü. Bir de bu işin açıkçası yönlendiricisi zamanında bizdik ama artık internetin faydası olduğu kadar zararı da var. Satıcının paraya ihtiyacı olmamasına rağmen 10 bin liralık arabaya 15 bin lira yazıyor. Onu gören bir başkası daha da yüksek fiyat yazıyor. Ne yazık ki ikinci el piyasasını artık internet belirliyor.”

VATANDAŞ PARASINI İKİNCİ ELLE DEĞERLENDİRDİ

“Otomotiv sektörü olarak şöyle bir avantajımız var iyi günde araba alan kötü günde arabasını satabildi. Malı ayağa düşmedi. Gayrimenkul sektörüne göre ev, arsa satışlarında talep düştü fakat, ikinci el araç satışlarında talep düşmedi. Talep artınca fiyatlar ister istemez yükseldi. Vatandaş elindeki parasını ikinci elde değerlendirdi. Gayrimenkulde eskisi gibi bir kıpırdanma olsa nakit alışverişi biraz daha dönse ikinci el için daha iyi olacak.”

BAYİLER FİLOLARINI İKİNCİ EL OLARAK SATIYOR

“Bayiler eskiden ikinci el yapmazdı. Kiralama filoları var. Oradan dönen araçları da satışa sunup ikinci el araç olarak satıyorlar. Kendilerine sıfır araçları uygun alıyorlar. Gerekirse 6 ay satmayıp sonra satışa sokuyorlar artı primlerini alıyorlar. Örneğin x firması kendisine 100 araç fatura kestiriyor kiralamaya aldığı için 6 ay satmıyor hem kiralama parası alıyor hem de 6 ayın sonunda ikinci el olarak satıyor. Bayiler şu an vatandaşı ikinci ele de yönlendiriyor. Çünkü ellerinde yeterli sıfır araç bulunmuyor. O yüzden mal bulmakta galericiler biraz zorlanıyor.”

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA

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