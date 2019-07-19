ANODER Başkanı İlkay Kalkan'dan ek süre talebi

ANODER Başkanı İlkay Kalkan galericilerin yetki belgesi alma süresinin uzatılmasını isteyerek, “Sürecin uzatılması durumunda, devletimiz kazanacak, milletimiz kazanacak, esnafımız kazanacaktır” dedi.

Ankara Oto Galericileri Derneği (ANODER) Başkanı İlkay Kalkan, galericilerin yetki belgesi alma süresinin uzatılmasını istedi. Kalkan, “13 Ağustos 2019 tarihinde bitecek olan yetki belgesi alma süresinin 31 Aralık 2019 tarihine uzatılması durumunda, devletimiz kazanacak, milletimiz kazanacak, esnafımız kazanacaktır. Ekonomik zorluklar yaşadığımız şu günlerde, ekonomimiz kazanacaktır” dedi.

SON GÜN 13 AĞUSTOS

ANODER Başkanı Kalkan’ın yazılı yaptığı basın açıklaması ise şöyle:

“İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yetki belgesi, 13 Mayıs 2018 itibarıyla İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki Ticaret İl Müdürlükleri’nden verilmeye başlandı. Yönetmelik uyarınca ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretiyle’ iştigal eden ve bu faaliyetine halen devam eden gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların 13 Ağustos 2019 tarihine kadar Yetki Belgesi almaları gerekmektedir”

BÜYÜK BİR KAYBA SEBEBİYET VERİR

“Lakin sadece Ankara’da değil tüm Türkiye genelinde birçok ikinci el oto galericilik işi ile iştigal olan esnaf arkadaşımız ilgili yetki belgesini alamamıştır. Türkiye genelindeki ilgili sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız istişareler neticesinde bu durumun hem esnafımız, hem vatandaşımız hem de devletimiz açısından büyük bir kayba sebebiyet vereceğinden ötürü, yetki belgesi alma süresinin bu yılsonuna kadar uzatılması gerektiğini düşünmekteyiz.”

KAYIT DIŞI ÇALIŞMANIN ÖNÜNE GEÇER

Sürenin 31 Aralık 2019 tarihine uzatılması neticesinde, ilgili belgeyi alamayan esnafların belgesini almış olacağını kaydeden Kalkan, “İş yerleri galericilik ruhsatı ile çalışmaya devam edecek ve kayıt dışı çalışmanın önüne geçilmiş olacak. Ayrıca kapanma riski taşıyan esnafımız hizmet vermeye devam edeceği için istihdam yaratmaya ve devletimize vergi vermeye devam edecek, ekonomiyi canlı tutacaktır” dedi.

EK SÜRE MAĞDURİYETİ ORTADAN KALDIRIR

“Galerici esnafının ve ilgili STK’lar ile birlikte ANODER’in de desteklediği İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik mesleğin düzene sokulması ve itibarının düzelmesi için son derece önemli bir adım olmuştur” diyen Kalkan, taleplerindeki sebebin esnafın mağdur olmaması olduğunu belirtti. Kalkan, “Burada ki talebimiz sadece ek süre ile mağdur duruma düşecek esnafımızın kazanılması hususudur. Bu nokta da ANODER olarak Ticaret Bakanlığı’nın ilgili tüm genel müdürlükleri ve makamları ile yönetmeliğin eksik noktaları ile ilgili defalarca görüştük, yetki belgesi süresinin uzatılması ile ilgili başvurumuzu da Ticaret Bakanlığı’mıza resmi olarak ilettik. CİMER Üzerinden durum ile ilgili bilgi ve talebimizi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a da ilettik” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/HABERVAKTİM

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