Antalya 2020'de yaklaşık 3,5 milyon turist ağırladı

Her yıl milyonlarca turiste ev sahipliği yapan Antalya, Kovid-19 sürecinde ziyaretçilerine sağladığı "güvenli tatil" imkanlarıyla yılbaşından 22 Aralık dönemine kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turisti konuk etti.

Sunduğu sağlıklı ve güvenli turizmle rakiplerini geride bırakan Antalya, dünyanın yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ettiği dönemde, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turist ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda Kovid-19 sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki sertifikalı tesis sayısı arttı.

Tarihi ve doğal güzellikleri, antik kentleri, lüks konaklama tesisleri, denizi, kumu ve güneşiyle öne çıkan Antalya, Kovid-19 sürecinde sunduğu hizmetle rakiplerini geride bıraktı.

Dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer alan ve ağırladığı turist sayısı bakımından Türkiye'de "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya, yılbaşından 22 Aralık'a kadar 3 milyon 410 bin 43 yabancı turiste ev sahipliği yaptı.

Havalimanından transfere, otelin girişinden, odalarına, restoran ve plajlara kadar her alanda sıkı tedbirlerin alındığı kente, en fazla turist Rusya'dan geldi. Antalya'da bu ülkeden yaklaşık 1,5 milyon misafir tatil yaptı.

"Güvenilir bir ülkeyiz"

Vali Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sundukları sağlıklı ve güvenli turizmin dünya ülkelerine de örnek olduğunu söyledi.

Kentte Güvenli Turizm Sertifikası alan tesis sayısının 382'ye ulaştığını belirten Yazıcı, "Gelecek sene inşallah buna ihtiyaç olmaz. Bu yıl özellikle ağustos, eylül ve ekimde yoğun misafirimiz geldi. Gerçekten bu işi iyi yapan bir şehiriz." dedi.

Dünya standardında turizm hizmeti sunulduğuna dikkati çeken Yazıcı, şöyle konuştu:

"Kalitemizi artırarak, bu sektörü yükseltmeye, dünyaya örnek göstermeye devam edeceğiz. Gelen misafirlerimizin memnuniyetlerini de ölçmeye çalıştık. Güvenilir bir ülkeyiz. Turistler kentten memnun ayrıldı. Sektör örnek bir başarı sergiledi. Akdeniz'in kenarında deniz, güneş gibi bizim özelliklerimizi taşıyan birçok ülkede oteller açılamazken Antalya'da en az 3 ay boyunca doluluk oranlarımız çok iyiydi. Güvenli ve sağlıklı turizm sertifikasını temin ederek, misafirlerimize güven verdik. Bu da avantaj sağladı."

"Kovid-19 sürecini iyi yönettik"

Turizmci Ali Kızıldağ ise Türkiye'nin turizm alanında yaptığı pozitif çalışmalarla önemli bir avantaj yakaladığını ifade etti.

Sertifikalı turizm hizmeti sunduklarını vurgulayan Kızıldağ, şunları kaydetti:

"Türkiye gerçekten hızlı hareket etti. Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak çalışmasıyla Sağlıklı Turizm Sertifikası geliştirildi. Bu, uluslararası denetleme firmaları tarafından belgelendirildi. Bunun yarattığı güven, yeni normalleşme süreciyle birlikte temmuzdan itibaren turistler güven içinde gelmeye başladı. Kovid-19 sürecini iyi yönettik, sağlıklı turizmle misafirlerimize güven aşıladık. Tatilini yaparak giden misafirlerimizden olumlu dönüşler aldık. Bu ciddi bir referans oldu."