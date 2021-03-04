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Antalya Festival Çarşısı'nda yangın

Antalya'da daha önceden boşaltılan Festival Çarşısı'nda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Plastik atıkların bilinmeyen nedenle alev alması sonucu çıktığı belirlenen yangında, 10 iş yeri zarar gördü.
Antalya Festival Çarşısı'nda yangın

Muratpaşa ilçesi Aspendos Bulvarı'ndaki Festival Çarşısı'nda saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çarşıdan yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, kısa sürede yangını söndürdü. Yangında, daha önceden boşaltılan 10 işletmenin zarar gördüğü tespit edildi. Yangının, plastik atıkların alev almasından kaynaklandığı belirlendi.

Otobüs şoförü Kerim Özmen, yangını fark edip itfaiyeye haber verdiğini ve panik yaşamadıklarını söyledi. Festival Halk Pazarı Yöneticisi Veli Karataş ise, "Yeni yerimiz yapılıyor. Burası boşaltılmıştı. Daha önceden de benzer olaylar yaşanmıştı ve sebebi belli değildi. Bazen sigara izmariti atabiliyorlar" dedi.

Çarşıda 2017 yılında da yangın çıkmış, 150 iş yeri kullanılmaz hale gelmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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