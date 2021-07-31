Antalya Gündoğmuş'taki orman yangınında bir mahalle tahliye edildi, 33 kişi yurda yerleştirildi

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde dün çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Yangın, bölgeye sevk edilen ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Bölgede yaklaşık 10 evin yandığı, alevlerin Balkaya Mahallesi'ni de tehdit ettiği bildirildi.

Ortakonuş Mahallesi sakinleri tahliye edildi, 33 kişi Gündoğmuş Çok Programlı Anadolu Lisesi Yurduna yerleştirildi.

Mahalledeki 100'ün üzerinde hayvanın da bölgeden alındığı öğrenildi.