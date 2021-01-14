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Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hava trafiği bakımından ön plana çıkan Antalya Havalimanı, 2020'de yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet verdi.
Antalya Havalimanı 140 rotadan 10 milyon yolcuyu ağırladı

Turizmde "Türkiye'nin vitrini" olarak nitelendirilen Antalya, geçen yılı yaklaşık 3,5 milyon yabancı turistle kapattı.

Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında "güvenli ve sağlıklı" tatilin adresi olan kentteki havalimanında da trafik yoğunluğu yaşandı.

Çoklu üst yönetici modeliyle hizmet veren Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Bilgihan Yılmaz, AA muhabirine, zor bir yılı geride bıraktıklarını, alınan önlemlerle birçok havalimanına göre iyi bir performans sergilediklerini söyledi.

Yolculara sorunsuz hizmet verildiğini vurgulayan Yılmaz, "40 ülkeden 66 hava yoluyla 140 destinasyondan yolcularımız oldu. Büyük pazarlarımız Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere. Bu yıl sıralama değişti, Ukrayna üçüncüyken ikinciliğe oturdu, Almanya'yı geçti. Rusya, yurt dışı trafiğinde 2019'da yüzde 37 oranındayken, bu yıl yüzde 50'ye dayandı." diye konuştu.

Çok fazla yoğunluk olmamasına rağmen sosyal mesafeyi korumak amacıyla iki terminali de açtıklarını, tam kapasite hizmet sunduklarını anlatan Yılmaz, önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, ardından tüm ilgili bakanların girişimi ve paydaşların katılımıyla hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında dünyaya örnek olabilecek nitelikte önlemler aldıklarını kaydetti.

Alman gazetecilerden önlemlere övgü
Hijyene gerekli hassasiyetin gösterildiğini, yolcuların geçtiği noktalara dezenfektan yerleştirildiğini, sürekli anonslar yapıldığını anlatan Yılmaz, yolculardan herhangi bir şikayet almadıklarını bildirdi.

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden önlemlere ilişkin övgüler aldıklarına dikkati çeken Yılmaz, Alman gazetecilerin Antalya Havalimanındaki önlemlere, örnek olarak gazetelerinde yer verdiklerini söyledi.

Yılmaz, bu yılın daha iyi geçmesini beklediklerini belirterek, "2020'yi en az ikiye katlarız diye düşünüyoruz. Tabii aşılama sürecinin de etkileri önemli. Rakamları konuşmak pek doğru değil ama yaz aylarından umutluyuz. 2020'de aylarca yurt dışı kapalıydı, bunun tekrar yaşanmasını öngörmüyoruz." ifadelerini kullandı.

"Avrupa'da en fazla yolcu taşıyan hava yolu olduk"
Bir diğer Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol da salgına yönelik önlemlerinin bu yıl da artarak devam edeceğini dile getirdi.

Salgın sürecinde yaklaşık 10 milyon yolcuya hizmet vermenin önemli bir performans olduğunu anlatan Varol, şöyle konuştu:

"Antalya ve havalimanı, Türkiye'nin turizm nabzını tutan önemli göstergeler. Dolayısıyla gelen turist yolcu sayıları Türkiye'nin performansını yansıtmakta. Ülke genelinde ve havalimanında alınan önlemler dünyaya örnek gösterildi. 2020'de aslında turistler ağustostan itibaren gelmeye başladı. Nisan, mayıs ve haziranda sıfır performans vardı. Bu rakamlara bakıldığında uluslararası bazda, Antalya ve havalimanı güven sembolü olarak öne çıkmış durumda. 2019'da yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın 12. havalimanıydık. İstatistiklere baktığımızda bütün Avrupa'da 2020 Eylül'de en çok yolcu taşıyan hava yolu olduk. Bu da rakamsal anlamda güvenin göstergesi."

Bu yılın daha iyi geçmesini beklediklerine işaret eden Varol, özellikle aşıyla ilgili gelişmelerin sezonun başladığı nisandan itibaren sektörü daha pozitif etkileyeceğini ifade etti.

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