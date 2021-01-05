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Antalya Hayvanat Bahçesinin renkli misafirleri: Papağanlar

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı'ndaki 15 türdeki 185 papağan birbirinden farklı renkleriyle dikkati çekiyor.
Antalya Hayvanat Bahçesinin renkli misafirleri: Papağanlar

Geniş doğal yaşam alanlarıyla Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden biri olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğa Parkı, 15 türdeki 185 papağana da ev sahipliği yapıyor.

Geçen yıl yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen 400 bine yakın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesi, salgın tedbirleri nedeniyle en sakin dönemini yaşıyor.

Yaklaşık 135 türden 1500 civarında hayvanın barındığı hayvanat bahçesinde, taklit özellikleri ve renkli tüyleriyle papağanlar dikkati çekiyor.

Farklı hayvanat bahçelerinden alınanların yanı sıra yasal olmayan yollarla ülkeye getirilen ya da belgesi olmadığı için ilgili kurumlar tarafından el konulan papağanlar da hayvanat bahçesinde sıcak yuvaya kavuşuyor.

Papağanlar için özel yaşam alanı
Hayvanat bahçesinde Sultan, Ara, Pakistan, Cennet, Sevda gibi 15 türdeki 185 papağan için özel yaşam alanı oluşturuldu. Kafes yerine bir dönümlük doğal ortamda yaşayan papağanlar, hayvanat bahçesinin ziyarete açık olduğu günlerde ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Hayvanat Bahçesi Müdürü Aygül Arsun, AA muhabirine, papağanların uzman ekipler tarafından bakımlarının yapıldığını söyledi.

Özellikle nesli tükenme tehlikesi altında olan Ara papağanların daha rahat uçabilecekleri, ziyaretçilere de yakın olabilecekleri özel alan tasarlandığını anlatan Arsun, ziyaretçilerin papağanlarla konuşabildiklerini, elleriyle de besleyebildiklerini dile getirdi.

"Aşık ile Maşuk" adı verilen birbirlerinden ayrılmayan papağanlar için de mevcut alan içinde ayrı bir mekan oluşturulduğunu aktaran Arsun, iki papağın bu şekilde kendilerini daha mutlu hissettiklerini bildirdi.

Geçen yıl Darıca Hayvanat Bahçesinden gelen 50'ye yakın mavi papağanın burada sergilendiğini vurgulayan Arsun, gerek yasal olmayan yollarla ülkeye giren gerekse yapılan denetimlerde gerekli belgesi olmayan 10 papağanın da misafir edildiğini kaydetti.

Sahiplenilmesine izin verilen hayvanların satışını yapabildiklerine değinen Arsun, muhabbet kuşları ve Sultan papağanları gibi hayvanları talep olduğu takdirde sahiplendirme yapabildikleri bilgisini paylaştı.

Yaralı kuşlar tedavi ediliyor
Arsun, papağanların dışında pelikan, atmaca, kızıl şahin, akbaba ve baykuş gibi farklı türlerin de hayvanat bahçesinde barındırıldığını söyledi.

Merkezde yaralı kuşların bakımının da yapıldığını belirten Arsun, "Geçen yıl 200'e yakın kuşu tedavi ettik, 168'ini tekrar doğaya gönderdik. Bir kısmında uzuv kaybı var. Bu nedenle doğada yaşayamayacak durumda olanları hayvanat bahçesinde tutuyoruz." dedi.

Yaralanmaların ağırlıklı olarak avcılık nedeniyle yaşandığına işaret eden Arsun, tarımsal faaliyetlerin yanlış uygulanması sonucu zehirlenmeler yaşanabildiğini, elektrik tellerine takılan kuşlarda da yaralanmaların olduğunu kaydetti.

Arsun, her yıl 5 Ocak'ta Kuş Günü kutlandığını ifade etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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