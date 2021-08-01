Antalya, Mersin ve Bodrum'daki yangınlar kontrol altında

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Antalya Gazipaşa, Mersin Silifke ve Muğla Bodrum'daki orman yangınlarının kontrol altına alındığını açıkladı.

Türkiye'nin birçok noktasında devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Antalya, Mersin ve Bodrum'daki yangınların kontrol altına alındığını açıkladı.

MERSİN'DEKİ YANGIN MAHALLE SINIRINA DAYANMIŞTI

Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da sabah saatlerinde başlayan orman yangını, dün şiddetli rüzgar nedeniyle Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırına yayılıp gece boyunca etkisini sürdürdü.

Alevlerin çeşitli noktalara sıçramasıyla bölgeye takviye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerin gün ağarıncaya kadar karadan müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarına başlandı.



YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT ETMİŞTİ

Silifke'de 29 Temmuz'da sabah saatlerinde Boğsak mevkisinde orman yangını çıkmış, çok sayıda ev tedbiren boşaltılmıştı. Yangın, kuvvetli rüzgar nedeniyle çevredeki diğer mahallelere de yayılmıştı.

Işıklı, Hırmanlı ve Yeşilovacık mahallelerinde de etkili olan orman yangını, dün önce Akdere mevkisi, daha sonra Gülnar ilçesi Dedeler Mahallesi sınırındaki ormanlık alana kadar yayılmıştı.

ANTALYA'DAKİ YANGIN 2 GÜN SONRA SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi 3 farklı noktada çıkan yangına, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun şekilde müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaşa yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.