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Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi 2020'de 840 milyon doları aştı

Akdeniz'in en önemli yatırım merkezlerinden Antalya Serbest Bölge'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine rağmen ticaret hacminin 2020'de 840 milyon doları aştığı bildirildi.
Antalya Serbest Bölge'nin ticaret hacmi 2020'de 840 milyon doları aştı

Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ASBAŞ) yapılan açıklamaya göre, 55'i yerli 83 firmanın faaliyet gösterdiği Antalya Serbest Bölge'nin geçen yılki ticaret hacminde 819 milyon dolarla sanayi grubu ürünleri başı çekti.

Dünyanın dört bir yanı ile ticari faaliyetlerde bulunan ASBAŞ, 2020'de yat sektöründen tarım sektörüne, medikalden metal ve inşaata, elektrik elektronikten tekstile kadar birçok alanda Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürdü.

Salgın döneminde de üretime ara vermeyen Antalya Serbest Bölge, yıllık ticaret hacmini yüzde 8 artırdı. 2019 sonunda 777 milyon dolar olan ticaret hacmi, geçen yıl 840 milyon doları aştı.

Bölge, 432 milyon dolarla en yüksek ticareti OECD ülkeleriyle gerçekleştirdi, bu ülkeler arasında en yüksek payları Almanya, Hollanda, İtalya ve ABD aldı.

Ayrıca 2020 ASBAŞ için yatırım yılı da oldu. Bu yıl başlayan Rıhtım Altyapı Projesi ile hayata geçirilecek yat atma-çekme sistemi haziranda tamamlanacak. Bölgenin 2019 sonunda 5 bin 91 olan istihdam sayısı 2020 sonunda 5 bin 351'e yükseldi.

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