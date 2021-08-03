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Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya ve Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı sevk etti.
Antalya ve Muğla'daki yangınların söndürülmesi için 112 TOMA görev yapıyor

Emniyet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, orman yangınlarının etkili olmaya başladığı ilk anlardan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğünce, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer illerden Antalya ve Muğla'ya 112 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) gönderildi.
Araçlar her iki ildeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Öte yandan diğer illerde çıkan orman yangınlarında ise o ildeki görevli TOMA'lar kullanılıyor.
Yangın çıkması muhtemel illerde de söz konusu araçlar müdahaleye hazır bekletiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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