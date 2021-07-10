Antalya yaklaşık bir haftada 174 bin 808 Rus turisti ağırladı

"Turizmin başkenti" Antalya'ya 1-8 Temmuz'da 644 uçak ile 174 bin 808 Rus turist geldi.

Denizi, kumu, güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleriyle öne çıkan kentte, "Güvenli Turizm Sertifikası" ile sağlıklı ve güvenli tatil imkanı sunuluyor.

Salgın kapsamında sıkı tedbirlerin uygulandığı tesislerde, farklı ülkelerden gelen misafirler, sağlıklı ve güvenli şekilde tatil yapmanın keyfini yaşıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, yılbaşından bugüne kadar kente gelen turist sayısı 2 milyon 1661'e ulaştı.

Geçen yıl temmuz ayının ilk 8 gününde 31 bin 428 turistin ziyaret ettiği Antalya, bu yılın aynı döneminde 450 bin 991 turiste ev sahipliği yaptı.

Uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte 1-8 Temmuz'da Rusya'dan Antalya'ya gerçekleştirilen 644 uçuşla 174 bin 808 Rus turist geldi.