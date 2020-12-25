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Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Antalya'da sokağa terk edilen 12 köpek, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldü. Köpekleri besleyen kişilerin ihbarı üzerine jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Antalya'da 12 sokak köpeği zehirlenerek öldürüldü

Olay, Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce sokağa terk edilen köpekler çevrede bulunan işyerlerinde çalışan kişiler tarafından beslenmeye başlandı. Dün sabah işyerinin bulunduğu bölgeye gelen Havva Coşkun, 12 köpeği hareketsiz şekilde yatarken görünce büyük şok yaşadı. Hayvanları kontrol eden Coşkun, köpeklerin ağız kısmındaki köpürmeleri görünce zehirlenmiş olabileceklerini düşünerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri köpekler üzerinde inceleme yaptı. İncelemenin ardından telef olan köpekler Kepez Belediyesi'ne ait ekipler tarafından alınırken, jandarma ekipleri köpekleri zehirleyen kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Zehirlenen köpekleri bulan hayvansever Havva Coşkun ise duruma tepki göstererek, olayı gerçekleştiren kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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