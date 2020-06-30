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Antalya'da 15 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında, toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinlikleri 15 gün süreyle yasakladığını duyuruldu.
Antalya'da 15 gün eylem ve etkinlikler yasaklandı

Açıklamada, "Karar tarihinden itibaren 15 gün süreyle ilimizde yapılması planlanan basın açıklamaları, yalnızca siyasi parti, sendika, meslek kuruluşu, dernek, sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek" denildi.

Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

"Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerde hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, 15 gün süreyle ilimizde bu tür etkinliklere müsaade edilmeyecektir. İl genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri, broşür, sticker dağıtma, stant açma ve benzeri eylemlere müsaade edilmeyecektir."

Kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Kabahatler Kanunu gereği 392 lira idari para cezası uygulanacağı ve adli işlem yapılacağı kaydedildi.

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