Antalya’da 2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından bıçaklandı

ANTALYA’nın Serik ilçesinde yaşayan 2 çocuklu Naciye D. (32), kayınbiraderi Ali D. tarafından sokak ortasında 5 yerinden bıçaklandı.

Olay öğle saatlerinde Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Naciye D., çocuk arabasıyla yolda ilerlerken 2 yıldır ayrı yaşadığı eşi Süleyman D.'nin erkek kardeşi Ali D.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan kadını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 yerinden bıçak darbesi aldığı belirlenen Naciye D., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası polis Ali D.’yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Ali D.'nin, ağabeyi ile arasının açık olması nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürüldü.