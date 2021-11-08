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Antalya’da 3 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 şüpheli gözaltında

Antalya'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan jandarma ekipleri, A.A. adlı şüpheliyi yerleştiği otel odasında 3 kilo esrar maddesi ile yakaladı.
Antalya’da 3 kilo kubar esrar ele geçirildi: 1 şüpheli gözaltında

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, A.A. adlı şüphelinin başka bir ilden uyuşturucu madde getirerek Antalya’da satacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Antalya’ya geldiği belirlenen şüpheli, jandarma ekipleri tarafından takibe alındı.

A.A.’nın il merkezindeki bir otele yerleştiğinin tespit edilmesi üzerine alınan arama kararı ile bugün operasyon düzenlendi. A.A.’nın konakladığı otel odasında Konyaaltı İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yapılan aramada, şüphelinin sırt çantasında 3 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, A.A. gözaltına alındı.

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