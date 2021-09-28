  • BIST 1.383,770
  • Altın 494,57
  • Dolar 8,8500
  • Euro 10,3300
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 17 °C
»

Antalya'da 4 caretta caretta denize bırakıldı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, tedavisi tamamlanan biri yavru 4 caretta caretta kaplumbağası denize bırakıldı.
Antalya'da 4 caretta caretta denize bırakıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile Muğla’nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) iş birliğiyle tedavileri tamamlanan 3 caretta caretta kaplumbağasının denize bırakılması için Serik’e bağlı Kadriye halk plajında etkinlik düzenlendi. ‘Esin’, ‘Zeynep’ ve ‘Beyza’ isimleri verilen yetişkin caretta carettaların yanı sıra ‘Ufaklık’ adı verilen bir yavru da suya bırakıldı.

SUYA GİRDİ GİTMEK İSTEMEDİ

Uydu takip cihazı takılan deniz kaplumbağalarından Zeynep başta denize girmek istemedi. Görevlilerin yardımı ve yönlendirmesiyle denize giren Zeynep, bu kez de suya dalmadı. Kaplumbağa Zeynep, bir süre daha gözlem altında tutulmak amacıyla sudan çıkarıldı. Diğer caretta carettalar ise suda gözden kayboldu. Caretta carettaların denize bırakılma anını sahildeki yerli ve yabancı tatilciler de ilgiyle izledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, uydu cihazıyla takip edilen deniz kaplumbağası sayısının arttığını belirterek, bu yıl sürüngenlerle ilgili bir proje başlattıklarını, yaklaşık 500 sürüngene çip takıp onların yaşam alanlarını da inceleyeceklerini söyledi.

DEKAMER proje yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, bu yıl 10 deniz kaplumbağasının Akdeniz'de nereye göç ettiğinin izleneceğini aktardı.

Ekolojik Araştırmalar Derneği (EKAD) Başkanı Hacettepe Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Ali Fuat Canbolat da Belek bölgesinin caretta caretta yuvalama alanı olarak önemli bir yer olduğunu kaydederken, Belek ve Kızılot bölgesinde toplamda 55 kilometrelik kumsalda kaydedilen yuva sayısının 6 bin olduğunu anlattı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SMA hastalarına destek için Ankara'ya yürüyor28 Eylül 2021 Salı 19:26
  • Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne kurtarıldı28 Eylül 2021 Salı 19:25
  • Elektrik akımına kapılan işçi öldü27 Eylül 2021 Pazartesi 22:21
  • Ereğli'de 4 çocuk babasından 2 gündür haber alınamıyor27 Eylül 2021 Pazartesi 20:57
  • Pencereden düşerek hayatını kaybetti27 Eylül 2021 Pazartesi 19:59
  • Yabancı öğrenciler Yunus Emre'nin kabrini ziyaret etti27 Eylül 2021 Pazartesi 19:58
  • Gediz'de kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı27 Eylül 2021 Pazartesi 19:58
  • Bursa'da sülfürik asit yüklü tanker yandı27 Eylül 2021 Pazartesi 18:23
  • Diyarbakır’da hatalı sollama kazası: 4 yaralı27 Eylül 2021 Pazartesi 18:22
  • Lastik değiştirirken kamyonet çarpmasıyla ağabeyi ölen kardeş de kurtarılamadı27 Eylül 2021 Pazartesi 17:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti