  • BIST 1.207
  • Altın 485,543
  • Dolar 7,8827
  • Euro 9,2857
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 16 °C
»

Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Antalya'da, aralarında bir yolcu midibüsünün de bulunduğu 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6 kişi yaralandı.
Antalya'da 6 araç birbirine girdi: 6 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya- Kemer karayolunda meydana geldi. Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda, biri yolcu midibüsü, 6 araç, virajda birbirine girdi. Kazada, içinde yabancı yolcuların da bulunduğu O7 ABB 938 midibüsün sürücüsü Sinan Ufacık ile 5 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yaralılar, gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, ulaşımı tek şeritten sağladı. Araçların kaza yerinden kaldırılmasının ardından karayolunda ulaşım yeniden normale döndü.

'YER SABUN GİBİYDİ'

Kazayı küçük sıyrıklarla atlatan İsmail Beyazit, "Virajda aracım kaydı, hızım da düşüktü. Aracımın kaymasıyla direksiyon hakimiyetim kaybettim. Önce bariyere çarptım, sonra kendimi burada buldum. Peşinden hemen diğer araç başladı kaymaya aynı noktadan. Yer sabun gibiydi" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ölen minik Kumsal’ın annesi: 'Şeytan doldurur' dedim dinlemedi, tetiğe bastı19 Ekim 2020 Pazartesi 14:47
  • Babasını 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü: 'Cinnet getirdim, pişmanım' dedi19 Ekim 2020 Pazartesi 14:44
  • Motosikletli grup, otomobil sürücüsünü çocuklarının gözü önünde dövdü19 Ekim 2020 Pazartesi 14:43
  • Ermenistan ordusu Terter'deki pamuk fabrikasına 7 top mermisiyle saldırdı19 Ekim 2020 Pazartesi 14:42
  • Otobüs şoförü direksiyon başında video çekti19 Ekim 2020 Pazartesi 14:02
  • Eczane çalışanından maske denetimindeki sağlık görevlisine saldırı19 Ekim 2020 Pazartesi 13:43
  • Başkan Böcek'in sağlık durumunda olumlu gelişme19 Ekim 2020 Pazartesi 13:43
  • Rus savaş gemisi 'Admiral Makarov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti19 Ekim 2020 Pazartesi 13:42
  • İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 17 teröristi etkisiz hale getirdik19 Ekim 2020 Pazartesi 13:41
  • Kadir Şeker'in avukatlarından mahkeme kararına itiraz19 Ekim 2020 Pazartesi 13:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti