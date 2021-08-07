  • BIST 1.434,760
  • Altın 488,23
  • Dolar 8,5950
  • Euro 10,1000
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 25 °C
»

Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu

Antalya'da alevlerin ortasında kaldığı sırada telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi Şimşek, "İşimi severim, aşkla yaparım. Anonslarda 'Arabamı kurtarın.' demişim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin arabası." dedi.
Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu

Özgür Şimşek, dinlenmek için geldiği Döşemealtı İşletme Müdürlüğü Duacı Yangın Müdahale Merkezi'nde AA muhabirine, ilk günden bu yana Manavgat orman yangınına müdahale ettiğini söyledi.

Hayatı boyunca unutamayacağı bir an yaşadığını, işinin gereğini yaptığını dile getiren Şimşek, "Her zaman başımıza gelebilir. Allah bir daha ne bana ne de arkadaşlarıma yaşatmasın. Yardım istedim ve helikopterin en geç 3-4 dakika içerisinde geleceğini biliyordum. Ancak o 3 dakika bana aylar, yıllar gibi geldi." diye konuştu.

"S30 dediğinizde akla Özgür Şimşek gelir"
Gelen yardım sayesinde yara almadan kurtulduklarını belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"İşimi severim, aşkla yaparım. Anonslarda 'Arabamı kurtarın.' demişim. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin arabası. O kadar benimsemişim ki o cümleyi kullanmışım. Arabama bir şey olacak diye üzüldüm. Türkiye'deki arazözcülerin çoğu beni tanır zaten. S30 dediğinizde akla Özgür Şimşek gelir. Arazözde 80 milyonun hakkı var. Ülkemizin bütçesinden alınan bir arabada yetimin, herkesin hakkı var. Maliyetini ben biliyorum. Az paralar değil. Bunlarla daha çok yangınlarla mücadele edeceğiz. Arazözler bizim kalemiz. Haber yayımlandıktan sonra çok güzel dönüşler aldım. Arkadaşlarım gösterdi, inanamadım. Sosyal medyada paylaşılmış. Güzel yorumlar gelmiş. Allah herkesten razı olsun. Tekrar aynı duruma düşsem yine aynı şekilde davranırım. Bu kurumun ekmeğini yiyorum. Çocuklarımın kursağından bu kurumun ekmeği geçiyor. Helal ekmek yesinler."

Şimşek, bu orman yangınının daha önce müdahale ettiklerine benzemediğini, gerçek bir afet yaşadıklarını ancak üstesinden geldiklerini kaydetti.

Yaşananlar AA ekibinin kamerasına yansımıştı
Kızıldağ Mahallesi'nde arazözün içerisinde alevler arasında kalan Özgür Şimşek ile Yangın Yönetim Merkezi arasında yapılan anonsalar, Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kamerasına yansımıştı.

Arazöz ekibinin çağrısı üzerine Yangın Yönetim Merkezine geçilen anonsta "Acil olarak S30'un olduğu yere helikopterin su atması gerekiyor, araç yanacak." uyarısı yapılmıştı.

Endişeli ses tonuyla tekrar destek isteyen arazöz ekibine, "Tehlikeli bir durum varsa aracı terk et. Helikopter su atacak." yanıtı verilmişti.

Arkadaşlarının araç dışında olduğunu belirten arazöz ekibinden Özgür Şimşek, telsiz anonsunda, "Onlar gelmeden gitmem buradan, helikopter gelsin su atsın." ifadesini kullanmıştı. Ekip arkadaşları adına konuşan Şimşek'in, "Ben anlamam güvenli bölgeden. 80 milyonun hakkı var. Ben bunu bırakmam. Son dakikaya kadar ayrılmayacağım bölgeden, helikopter su atsın." anonsunu duyan mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Van Valiliğinden 'sosyal medyadaki düzensiz göçmen görüntüleri'ne ilişkin açıklama07 Ağustos 2021 Cumartesi 10:04
  • Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:42
  • Yanan orman alanları ağaçlandırılırken doğal bitki örtüsü dikkate alınıyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:41
  • Üreticilere 210 milyon liralık destek ödemesi başladı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:39
  • Antalya'da alevlerin arasındayken yaptığı telsiz anonsuyla duygulandıran orman işçisi konuştu07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:37
  • Bakan Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:34
  • Aydın'ın Çine ilçesinde orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:34
  • Milas'taki Yeniköy Termik Santrali'nde yangına karşı tedbir alındı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:33
  • 47 ilde 209 orman yangını kontrol altına alındı07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:33
  • İsrail ateşkesi yine ihlal etti07 Ağustos 2021 Cumartesi 09:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti